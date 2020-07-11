Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Скажи свое слово. В Раде обратились к Зеленскому из-за собора Софии

Скажи свое слово. В Раде обратились к Зеленскому из-за собора Софии

Скажи свое слово. В Раде обратились к Зеленскому из-за собора Софии
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с турецким руководством изменение статуса собора Святой Софии, говорится в комментарии на официальном сайте партии.

Госсовет Турции накануне объявил об аннулировании решения от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.


""Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей и канонического православия. Мы считаем, что украинская власть и лично президент Владимир Зеленский обязаны донести обеспокоенность украинских граждан по поводу решения о превращении Святой Софии в мечеть до руководства Турции", – сказано в тексте заявления.

В политической организации указали, что Украина как страна-партнер Турции "обязана проинформировать руководство Турции о рискованности таких политических решений", и привести убедительные доводы "из собственной недавней истории".

""Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Владимира Зеленского занять активную позицию и обсудить с руководством Турецкой Республики планы превращения собора Святой Софии в мечеть. Если власть хочет сохранить уважение украинских граждан, она обязана действовать решительно!", – заключили украинские парламентарии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Греция призвала к антитурецким санкциям из-за Айя-Софии.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Кудрин заявил о застое в экономике
Кудрин заявил о застое в экономике
Лживые фейки. Трамп раскритиковал материал NYT о связях России с талибами
Лживые фейки. Трамп раскритиковал материал NYT о связях России с
США разочаровались из-за решения превратить собор Святой Софии в мечеть
США разочаровались из-за решения превратить собор Святой Софии в
Скажи свое слово. В Раде обратились к Зеленскому из-за собора Софии
Скажи свое слово. В Раде обратились к Зеленскому из-за собора Софии
Украина блокирует ввоз научной литературы из России, заявил Медведчук
Украина блокирует ввоз научной литературы из России, заявил Медведчук
Кудрин заявил, что российская экономика переживает застой
Кудрин заявил, что российская экономика переживает застой
В отделении банка в Петербурге произошла стрельба
В отделении банка в Петербурге произошла стрельба
Сбежавшая в США вирусолог заявила о сокрытии Китаем правды о коронавирусе
Сбежавшая в США вирусолог заявила о сокрытии Китаем правды о
Выяснены сексуальные предпочтения россиян на самоизоляции
Выяснены сексуальные предпочтения россиян на самоизоляции
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Потерпевшие по делу Ефремова запросили компенсацию в 40 млн рублей — СМИ
Потерпевшие по делу Ефремова запросили компенсацию в 40 млн рублей —
Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в Китае
Госдеп предупредил американцев о риске необоснованного задержания в

Топ на сегодня

Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17
Россия отреагировала на иск Нидерландов из-за MH17
Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале доказательствами
Песков призвал Жириновского подкрепить слова о Фургале
Нидерланды затеяли жалобу в ЕСПЧ на фоне антироссийских настроений — юрист
Нидерланды затеяли жалобу в ЕСПЧ на фоне антироссийских настроений —
МИД: Иск Гааги к России по делу MH17 ухудшит и без того плохие отношения
МИД: Иск Гааги к России по делу MH17 ухудшит и без того плохие
Собянин заявил о выработке у москвичей коллективного иммунитета к коронавирусу
Собянин заявил о выработке у москвичей коллективного иммунитета к

Еще по теме

Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
"Коммунисты России" призвали туристов не ездить в Турцию
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
Богослужения в соборе Святой Софии начнутся 24 июля