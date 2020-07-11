Скажи свое слово. В Раде обратились к Зеленскому из-за собора Софии

Влада Некрасова

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского обсудить с турецким руководством изменение статуса собора Святой Софии, говорится в комментарии на официальном сайте партии.

Госсовет Турции накануне объявил об аннулировании решения от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого турецкий лидер Тайип Эрдоган отметил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.





""Оппозиционная платформа – За жизнь" твердо стоит на позициях защиты традиционных христианских ценностей и канонического православия. Мы считаем, что украинская власть и лично президент Владимир Зеленский обязаны донести обеспокоенность украинских граждан по поводу решения о превращении Святой Софии в мечеть до руководства Турции", – сказано в тексте заявления.

В политической организации указали, что Украина как страна-партнер Турции "обязана проинформировать руководство Турции о рискованности таких политических решений", и привести убедительные доводы "из собственной недавней истории".

""Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Владимира Зеленского занять активную позицию и обсудить с руководством Турецкой Республики планы превращения собора Святой Софии в мечеть. Если власть хочет сохранить уважение украинских граждан, она обязана действовать решительно!", – заключили украинские парламентарии.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Греция призвала к антитурецким санкциям из-за Айя-Софии.