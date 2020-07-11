Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии

Лидия Мартынова

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции о продлении трансграничной помощи для Сирии через один пропускной пункт на границу с Турцией. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», — сказал постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

«За» было подано четыре голоса, «против» — семь голосов, ещё четверо воздержались.

Ранее Россия и Китай вновь наложили вето на резолюцию Бельгии и Германии в Совбезе ООН, предполагающую сохранение двух КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гумпомощи в Сирию.

Как уже сообщало ИА Newstes, Россия предлагает позволить доставлять гуманитарную помощь в Идлиб через КПП «Баб-эль-Хава» в течение года.