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Трамп смягчил приговор своему экс-советнику Стоуну

Трамп смягчил приговор своему экс-советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который смягчает приговор его бывшему советнику Роджеру Стоуну. Об этом сообщает Белый дом, отмечая, что в итоге тот сможет выйти на свободу, но судимость у него останется.

«Мистер Стоун обжаловал свой приговор и добивается нового судебного разбирательства. Он настаивает на своей невиновности и заявил, что ожидает полного оправдания со стороны судебной системы. Президент не желает вмешиваться в его усилия по достижению этой цели. Однако в настоящее время, особенно в свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным разбирательством, президент решил смягчить приговор», — сказали в Белом доме.

Там считают Стоуна жертвой попытки демократов доказать связь предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией во время прошлых выборов президента.

ИА Newstes напоминает, что Роджер Стоун был задержан в Форт-Лодердейле (штат Флорида) в январе 2019 года. В феврале 2020 года он был осуждён за введение в заблуждение следователей конгресса по нескольким ключевым элементам их расследования «вмешательства России» в выборы 2016 года. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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