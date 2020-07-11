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В Белграде продолжают ловить иностранцев, причастных к беспорядкам

В Белграде продолжают ловить иностранцев, причастных к беспорядкам

В числе задержанных во время массовых беспорядков, организуемых уже четвертый день у стен парламента Сербии, были граждане Великобритании, Туниса, Боснии и Герцеговины, Черногории, сообщает «Политика» со ссылкой на директора полиции Владимира Ребича.

Ранее портал «Балканист» также сообщал о том, что 9 июля Агентство безопасности Сербии арестовало двоих граждан Израиля — Романа Левина (уроженца Украины) и Артура Фурмана (уроженца Киргизии).

8 июля сербский лидер Александр Вучич заявлял о том, что на протестах 7 июля присутствовали криминальные элементы из стран бывшей Югославии, а в организации беспорядков были замешаны иностранные службы.

Во время акции протеста 10 июля серьезно пострадало порядка 20 человек, среди них были и работники СМИ. Группа агрессивно настроенных демонстрантов попыталась прорваться в здание Скупщины Сербии, забрасывая сотрудников правоохранительных органов камнями, бутылками и петардами. Специальные силы полиции были вынуждены отвечать слезоточивым газом, чтобы разогнать агрессивную часть толпы. 71 участник столкновений был задержан. Среди них был хулиган, который нанес другому демонстранту несколько ножевых ранений. Около полуночи полиция установила контроль над территорией, прилегающей к парламенту.

Президент Сербии заявил, что ответственные за беспорядки и насилие понесут справедливое наказание.

«Исход ясен и недвусмыслен: те, кто сеет насилие, будут наказаны, значительная их часть уже задержана и им придется ответить за содеянное, в этом нет никаких сомнений, — подчеркнул Александр Вучич, добавив, что 95% граждан Сербии против того, что было устроено у стен Скупщины. — Они [организаторы беспорядков] создают угрозу нашей экономике и системе здравоохранения, но мы выстоим».

По словам начальника полиции Владимира Ребича, с начала протестов в Белграде их участники серьезно покалечили по меньшей мере 130 правоохранителей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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