В Крыму начал работу новый состав общественной палаты

Алексей Вольцев

Первое заседание общественной палаты Крыма третьего состава состоялось в Крыму, председателем палаты вновь был избран Григорий Иоффе.

"Многие из вас были в предыдущем составе палаты… Очень много было сделано, много документов прошли через эту площадку... Новому составу хочу сказать: мы рассчитываем на вас, вы - фильтр, через который качественно будут проходить все нормативные акты, законы, предложения", - сказал в своем приветствии палате глава Крыма Сергей Аксенов.

Палата единогласно избрала председателем Григория Иоффе, других кандидатур предложено не было. Сам Иоффе отсутствовал по причине болезни. Палата избрала двух заместителей председателя палаты – ими вновь стали Александр Форманчук и Александр Рудяков. В новый состав палаты вошли 36 человек, на первом заседании присутствовали 32 человека. Руководитель аппарата ОП Крыма Владимир Дегтярев сообщил журналистам, что палата обновилась на 33% (12 человек).