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10 тысяч жителей Латвии подали в Сейм петицию о признании гей-браков

10 тысяч жителей Латвии подали в Сейм петицию о признании гей-браков

В Латвии набрала 10 тысяч подписей петиция с требованием об официальном признании в этой стране гей-браков. Теперь, в соответствии с законодательством, данное прошение, как и любое другое, набравшее аналогичное количество подписей, будет рассматриваться в Сейме. Как показал проведенный компанией Kantar TNS опрос жителей страны в возрасте от 18 до 60 лет, большинство полагают, что депутатам не нужно поддерживать такую инициативу, пишет «Sputnik Латвия».

Только треть респондентов (33%) заявили, что поддерживают включение в законодательство возможности регистрировать в Латвии однополые пары. Больше половины (59%) выступают против. Конкретного мнения по этому вопросу нет почти у каждого десятого (8%).

Чтобы собрать необходимое число подписей под петицией с требованием об официальном признании гей-браков, понадобилось чуть больше трех месяцев. Правда, политики выражают скептическое отношение по поводу перспектив этой инициативы в Сейме. К примеру, партия «Кому принадлежит государство (KPV LV) считает, что такой вопрос надо решать на референдуме, а в Новая консервативная партия напоминает, что только в 2019 году был отклонен законопроект о сожительстве.

Как указано в петиции, возможность легальной регистрации однополых пар сейчас существует в 47 государствах, первой такой закон приняла Дания в 1989 году. Несколько лет назад гей-браки фактически узаконила и соседняя Латвии Эстония, принявшая закон «О сожительстве». Однако этот закон вызывает негодование эстонских националистических партий, предлагающих внести в конституцию четкого определения брака, как союза мужчины и женщины.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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