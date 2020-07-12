Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Анджей vs Рафал: поляки голосуют во втором туре президентских выборов

Анджей vs Рафал: поляки голосуют во втором туре президентских выборов

Анджей vs Рафал: поляки голосуют во втором туре президентских выборов
В Польше стартовало голосование во втором туре президентских выборов, в котором участвуют действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передает RT.

Как отмечает Onet, избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 (8.00 мск) до 21.00 (22.00 мск).

Первый тур президентских выборов прошел в республике 28 июня. В голосовании ранее приняли участие 11 кандидатов.


прошли во второй тур, набрав 43,5% и 30,46% голосов соответственно.

Ранее радио Sputnik сообщило, что распространение коронавируса в стране сдвинуло дату голосования на выборах президента.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Москве невеста скончалась во время свадьбы
В Москве невеста скончалась во время свадьбы
Анджей vs Рафал: поляки голосуют во втором туре президентских выборов
Анджей vs Рафал: поляки голосуют во втором туре президентских выборов
Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге
Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге
В Одессе тушат пожар в здании 1814 года
В Одессе тушат пожар в здании 1814 года
На поддержку круизных судоходных компаний направят 320 миллионов рублей
На поддержку круизных судоходных компаний направят 320 миллионов
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Небрежные кудри и "отросший" боб: 5 посткарантинных трендов в прическах
Небрежные кудри и "отросший" боб: 5 посткарантинных трендов в
С карт россиян массово украли деньги через сайты «онлайн-магазинов»
С карт россиян массово украли деньги через сайты «онлайн-магазинов»
10 тысяч жителей Латвии подали в Сейм петицию о признании гей-браков
10 тысяч жителей Латвии подали в Сейм петицию о признании гей-браков
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала одно нарушение перемирия в Сирии за сутки
Подруга Ефремова вспомнила о первых минутах после смертельной аварии
Подруга Ефремова вспомнила о первых минутах после смертельной аварии
Появилось видео атаки боевиков на американскую колонну в Ираке
Появилось видео атаки боевиков на американскую колонну в Ираке

Топ на сегодня

В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
Что происходит в Белоруссии с рейтингами Лукашенко и его оппонентов?
Что происходит в Белоруссии с рейтингами Лукашенко и его оппонентов?
Юристы, модели, домохозяйки: кто они — любимые женщины российских футболистов
Юристы, модели, домохозяйки: кто они — любимые женщины российских
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров
Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров

Еще по теме

Поляки не смогли выбрать в первом туре президента — exit poll
Опрос: второй тур выборов президента Польши выиграет Дуда
В Молдавии завершилось голосование во II туре выборов президента - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Второго тура не избежать: поляки выберут между Дудой и Тшасковским