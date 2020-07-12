Анджей vs Рафал: поляки голосуют во втором туре президентских выборов

Анастасия Иванова

В Польше стартовало голосование во втором туре президентских выборов, в котором участвуют действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, передает RT.

Как отмечает Onet, избирательные участки будут открыты для голосования с 7.00 (8.00 мск) до 21.00 (22.00 мск).

Первый тур президентских выборов прошел в республике 28 июня. В голосовании ранее приняли участие 11 кандидатов.

прошли во второй тур, набрав 43,5% и 30,46% голосов соответственно.

Ранее радио Sputnik сообщило, что распространение коронавируса в стране сдвинуло дату голосования на выборах президента.