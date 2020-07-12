Боевики «ДНР» еще на один день откроют КПВВ «Еленовка»: названы условия проезда

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Боевики «ДНР» снова открывают КПВВ «Еленовка» (сопредельный с КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольной Украине территории) на въезд и выезд, но только на один день — 13 июля. Напомним, в последний раз пункт открывали также на один день 7 июля.

В то же время будут действовать и ограничения — впускать сепаратисты решили только тех, кто имеет регистрацию на подконтрольной Украине территории, а впускать — только лиц, которые получили разрешение «штаба ДНР».

Пункт будет работать с 9:00 до 18:00.

Также уточняется, что все въехавшие в Донецк будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице.

Напомним, после того, как боевики террористической «ДНР» закрыли на въезд пункт пропуска «Еленовка», направлявшиеся на неподконтрольную Украине территорию люди (включая сотни пенсионеров), остались заблокированными в «серой» зоне. От отчаяния они обратились к ОБСЕ.