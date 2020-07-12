Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта

Алексей Вольцев

В Индии третий день подряд регистрируется рекордный суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Всего, по данным на субботу, 11 июля, во второй по численности населения стране мира (1,3 млрд) превышена очередная психологическая черта подтверждённых случаев заболевания — 800 тысяч. За предыдущие 24 часа «армия коронавирусников» в Индии пополнилась 27114 человек, в результате чего общее количество инфицированных Covid-19 достигло 820 916, передаёт CNN.

Поскольку эпидемия продолжается стремительными темпами, индийские города и штаты вводят жёсткие меры по сдерживанию распространения смертельного вируса, отмечает американский телеканал. В минувшую пятницу самый густонаселённый индийский штат Уттар-Прадеш (более 220 млн) установил на эти выходные сразу несколько жёстких ограничений, при этом работают только основные службы региона.

По данным Министерства здравоохранения Индии, на сегодняшний день от Covid-19 полностью выздоровело не менее 515 000 человек. Число летальных исходов составило 22153.

По данным Индийского совета медицинских исследований, на территории южноазиатского гиганта проведено более 11,3 млн тестов на Covid-19.

Как сообщало ИА Newstes, сложная эпидемиологическая ситуация в Нью-Дели вынудила местные власти предпринять срочные и неординарные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. 24 июня представители администрации индийской столицы заявили, что «каждый дом в городе будет проверен» на предмет выявления незарегистрированных случаев заболевания Covid-19 в острой форме.

Город Диспур, административный центр северо-восточного штата Ассам на границе с Бангладеш, полностью закрылся до 12 июля из-за резкого увеличения числа случаев заражения. Ещё один пограничный штат, Западная Бенгалия, продлил срок своей «блокировки» до 31 июля.

Однако в наиболее пострадавших регионах Индии — Махараштре, где расположена финансовая столица страны Мумбаи, а также Нью-Дели — большинство ограничений были сняты, здесь вновь открылись рестораны, торговые центры и парки, заработал общественный транспорт, возобновились междугородные пассажирские железнодорожные перевозки.