Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта

Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта

Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта

В Индии третий день подряд регистрируется рекордный суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Всего, по данным на субботу, 11 июля, во второй по численности населения стране мира (1,3 млрд) превышена очередная психологическая черта подтверждённых случаев заболевания — 800 тысяч. За предыдущие 24 часа «армия коронавирусников» в Индии пополнилась 27114 человек, в результате чего общее количество инфицированных Covid-19 достигло 820 916, передаёт CNN.

Поскольку эпидемия продолжается стремительными темпами, индийские города и штаты вводят жёсткие меры по сдерживанию распространения смертельного вируса, отмечает американский телеканал. В минувшую пятницу самый густонаселённый индийский штат Уттар-Прадеш (более 220 млн) установил на эти выходные сразу несколько жёстких ограничений, при этом работают только основные службы региона.

По данным Министерства здравоохранения Индии, на сегодняшний день от Covid-19 полностью выздоровело не менее 515 000 человек. Число летальных исходов составило 22153.

По данным Индийского совета медицинских исследований, на территории южноазиатского гиганта проведено более 11,3 млн тестов на Covid-19.

Как сообщало ИА Newstes, сложная эпидемиологическая ситуация в Нью-Дели вынудила местные власти предпринять срочные и неординарные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. 24 июня представители администрации индийской столицы заявили, что «каждый дом в городе будет проверен» на предмет выявления незарегистрированных случаев заболевания Covid-19 в острой форме.

Город Диспур, административный центр северо-восточного штата Ассам на границе с Бангладеш, полностью закрылся до 12 июля из-за резкого увеличения числа случаев заражения. Ещё один пограничный штат, Западная Бенгалия, продлил срок своей «блокировки» до 31 июля.

Однако в наиболее пострадавших регионах Индии — Махараштре, где расположена финансовая столица страны Мумбаи, а также Нью-Дели — большинство ограничений были сняты, здесь вновь открылись рестораны, торговые центры и парки, заработал общественный транспорт, возобновились междугородные пассажирские железнодорожные перевозки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Пикаперы составили рейтинг российских городов с самым легкодоступным сексом
Пикаперы составили рейтинг российских городов с самым легкодоступным
Кудрин сообщил о застое в экономике РФ
Кудрин сообщил о застое в экономике РФ
"Будь всегда счастлива": Влад Соколовский поздравил свою новую возлюбленную с 21-летием
"Будь всегда счастлива": Влад Соколовский поздравил свою новую
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
США введут пошлины на косметику и сумки из Франции на 1,3 миллиарда долларов
США введут пошлины на косметику и сумки из Франции на 1,3 миллиарда
Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи САР
Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи
Митинги в поддержку Фургала организовала его команда — МВД
Митинги в поддержку Фургала организовала его команда — МВД
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
В Австралии любопытная коала заглянула на склад
В Австралии любопытная коала заглянула на склад
Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке
Боевики атаковали автоколонну снабжения базы США в Ираке
Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм поздравляют дочь Харпер с днем рождения
Пирожные, воспоминания и редкие кадры: Виктория и Дэвид Бекхэм
Лунный день сегодня 12 июля 2020 года
Лунный день сегодня 12 июля 2020 года

Топ на сегодня

Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии
Совбез ООН вновь не принял российскую резолюцию по Сирии
Больше не болеют. Названы регионы с нулевым приростом случаев COVID-19
Больше не болеют. Названы регионы с нулевым приростом случаев COVID-19
Выданного США российского хакера признали виновным в киберпреступлениях
Выданного США российского хакера признали виновным в
СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение TikTok
СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение
Демонстрантов в Белграде разгоняли слезоточивым газом
Демонстрантов в Белграде разгоняли слезоточивым газом

Еще по теме

Число случаев COVID-19 в Индии приблизилось к 200 тысячам
В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 3,2 млн
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303