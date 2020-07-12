Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала

Анастасия Иванова

Депутаты Тюменской областной думы от ЛДПР готовы сдать мандаты из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил РИА Новости лидер фракции в регионе Глеб Трубин.

Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году. За него публично вступился лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, пригрозив сложением полномочий депутатов и губернаторов от ЛДПР в знак протеста.