Хранить негде: ЕС нарастил поставки российского газа в хранилища Украины

Влада Некрасова

Европейские трейдеры поставили суточный рекорд по поставкам газа на Украину. Как написал в Facebook глава оператора украинской газотранспортной системы Сергей Макогон, поставки выросли до 70 млн кубометров в сутки.

«Такой значительный рост возможностей для импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса. Ещё в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн м3 в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн м3 в сутки», — написал Сергей Макогон. Он объяснил, что большая часть газа принадлежит европейским трейдерам и идёт на сезонную закачку в ПХГ. «Если ещё 2 года назад основную часть газа закачивал „Нафтогаз“, то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании», — заметил гендиректор «Оператора ГТС Украины».

Основной причиной роста поставок реверсного газа на Украину являются, очевидно, высокие запасы топлива в самой Европе. Еще не наступила середина лета, а хранилища стран ЕС заполнены более чем на 80%. Украина при этом предложила привлекательные условия по своим ПХГ: без уплаты таможенных пошлин можно хранить газ в хранилищах по $ 10 за тысячу кубометров за цикл.

Виртуальный реверс, правда, к этому имеет мало отношения как в случае хранения на Украине, так как и в случае закупок для украинского рынка. То, что виртуальный реверс составляет лишь малую долю импорта, подтверждают оперативные данные самого украинского оператора и оператора словацкой ГТС Eustream. По данным «Оператора ГТС Украины», на Украину поступает около 160 млн кубометров российского газа в сутки, а из страны уходит 133 млн кубометров. То есть виртуальный реверс составляет 27 млн кубометров в сутки. Данные Eustream в то же время говорят о том, что 10 и 11 июля на Украину подавали через точки «Будинце» и «Велки Капушаны» 48 млн кубометров в сутки. У Словакии с Украиной нет еще виртуального реверса.

Как сообщало ИА Newstes , Украина проведет двухмесячный ремонт своего участка реверсного газопровода в августе и сентябре, и словацкому оператору придется перекинуть реверсные объемы на газопроводы прямого транзита российского газа в Европу. В Киеве, очевидно, надеялись, что такая ситуация вынудит Словакию согласиться на создание единой виртуальной точки, которая позволит Украине отбирать российский газ прямо на своей территории. Однако в Eustream поступили иначе. Украинским трейдерам придется платить дважды — рассчитаться за бронь по реверсному участку, который не будет работать из-за украинской стороны, и купить новые мощности реверса уже на газопроводе с прямым транзитом российского газа.

Тем временем, писало ИА Newstes , в июне «Газпром» значительно увеличил продажи газа на электронной торговой площадке, и треть объемов, 1,2 млрд кубометров, европейские трейдеры скупили с поставками в Словакию для транзита на Украину.