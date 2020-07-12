Иран прикроет Сирию от Израиля системами ПВО: «Правила игры изменились»

Влада Некрасова

Соглашение, подписанное на этой неделе между Тегераном и Дамаском, позволяет Ирану размещать по крайней мере два типа своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) отечественного производства в Сирии. Об этом пишет в субботу, 11 июля, газета Tehran Times, ссылаясь на «информированные источники».

Указывается, что ирано-сирийское соглашение состоит из военной и политической частей. Наиболее важным в военной составляющей документа является обеспечение Ираном арабского союзника «передовыми системами противовоздушной обороны, такими как Bavar-373 и Khordad-3». Согласно источникам, тем самым Тегеран и Дамаск на фоне непрекращающихся ударов со стороны ВВС Израиля по проиранским силам в Сирии «решили изменить правила ведения боевых действий в воздушном пространстве арабской республики».

Bavar-373 — ЗРК дальнего радиуса действия иранского производства, официально представленная 22 августа 2019 года. Khordad -3 — система противовоздушной обороны дальностью действия от 50 до 75 километров. Иран использовал Khordad-3 во время уничтожения беспилотника ВВС США 20 июня 2019 года в районе Персидского залива, отмечает тегеранское издание.

Соглашение Ирана и Сирии направлено на расширение военно-технического сотрудничества и углубление координации в целях противодействия растущим вызовам и угрозам в регионе. Документ подписали начальник Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Мохаммад Багери и министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб.

По данным СМИ, помимо прочего, соглашение предусматривает, что Тегеран будет укреплять сирийскую систему противовоздушной обороны. Ливанская газета «Аль-Акбар» сообщила, что генерал Багери обсуждал в Дамаске «важность вывода незаконных иностранных сил (из Сирии) и противодействия израильским налётам».

Как сообщало ИА Newstes, военные эксперты ожидают в ближайшее время эскалации между Ираном и США в Сирии, где Тегеран продолжает наращивать свои силы, несмотря на жёсткие предупреждения американских военных и их ближайшего союзника в регионе — Израиля. Предвестником прямой конфронтации стал визит в прошлом месяце командующего иранскими силами специального назначения «Кодс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадного генерала Исмаила Каани в сирийский город Абу-Камаль (Аль-Букамаль) на границе с Ираком. Каани стал преемником убитого в начале этого года в результате операции ВВС США в международном аэропорту Багдада легендарного иранского военачальника Касема Сулеймани. Через несколько часов после того, как в СМИ Ирана появились фотографии о пребывании генерала Каани на территории сирийский восточной провинции Дейр-эз-Зор, по местам базирования проиранских группировок в этом районе были нанесены авиаудары. Предполагается, что за ними стоял Израиль.

Израильская сторона в подобных случаях традиционно воздерживается от любых комментариев, не подтверждая, но и не опровергая сообщения о воздушных рейдах в Сирии.

Глава оперативного управления Генштаба Армии обороны Израиля генерал Аарон Халива в интервью информагентству Walla 29 апреля заявил, что «секретные операции» Израиля в отношении Сирии продолжаются и они стали значительно более успешными на пути достижения главной задачи — вывода всех иранских сил из арабской республики. За три дня до этого, 26 апреля, на тот момент министр обороны Израиля Нафтали Беннет предупредил, что военные его страны готовы принять «срочные меры в Сирии». «Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению из Сирии», — сказал тогда экс-глава военного ведомства.

Напомним, начиная с 2011 года, Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанского движения «Хизбалла». В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно против иранского военного присутствия в Сирии, в том числе в районе Дамаска.