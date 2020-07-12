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Извиниться и в отставку. В Раде выдвинули Зеленскому требование

Извиниться и в отставку. В Раде выдвинули Зеленскому требование
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и его команды извинений и отставки, говорится в заявлении на сайте партии.

Депутаты напомнили, что мир на Украине является главным требованием народа, которое до сих пор не выполнено. Зеленский же победил в президентских выборах прошлого года под лозунгом "мир за год", однако "Зе-власть стала клоном режима Порошенко", а украинцы оказались обмануты.

"Теперь ключевые переговорщики от Украины разрушают Минские соглашения – единственную правовую основу для мирного урегулирования и готовят украинское общество к бесконечному конфликту на Донбассе. Вице-премьер и первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в очередном интервью заявил, что реинтеграция Донбасса в Украину займет 25 лет и призвал украинский народ с этим смириться", – говорится в заявлении.

По мнению парламентариев, такие заявления говорят о признании властью отсутствие стремления к миру, "справиться со своей главной политической миссией эта власть не способна".

""Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что дальнейшее пребывание этой политической команды при власти идет вразрез с интересами украинского народа и противоречит национальным интересам украинского государства. … Никто не давал Владимиру Зеленскому и его ставленникам мандата на то, чтобы четверть века водить страну по пустыне конфликта. Настал момент сделать выбор – дать стране мир или уйти с извинениями", – говорится в Заявлении.

Ранее радио Sputnik сообщило, что депутат Рады Юлия Тимошенко раскритиковала команду Зеленского.

# Политика
По материалам: ria.ru

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