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Лидия Ермошина: ЦИК Белоруссии на выборах президента получает угрозы

Лидия Ермошина: ЦИК Белоруссии на выборах президента получает угрозы

— Да, эта кампания, действительно, самая сложная. Буквально с первых ее дней были предприняты попытки по дезорганизации деятельности Центральной комиссии. Во-вторых, были предприняты попытки по запугиваю как членов ЦИК, так и избирательных комиссий снизу. И третье – если раньше, скажем так, попытки создания политической нестабильности предпринимались всегда в конце избирательной кампании, в период предвыборной агитации, то в этот раз раскачать ситуацию, создать некую предреволюционную обстановку в стране пытались уже с начала выдвижения кандидатов в президенты, с первых дней сбора подписей.


Будет ли меняться эта ситуация? Я думаю, да. Но это опять-таки связано прежде всего с тем, что наиболее активные организаторы всех этих беспорядков просто находятся в местах не столь отдаленных и не могут руководить тем самым революционным процессом. Я имею в виду господина (Сергея) Тихановского и господина (Николая) Статкевича. По сути дела, они и были всеми этими организаторами. Именно Статкевич привел в ЦИК группу из 30 граждан, которые не планировали стать кандидатами в президенты, но находились под его абсолютным политическим влиянием и пытались, подав массово документы на регистрацию своих инициативных групп, дезорганизовать работу ЦИК. Просто они были уверены, что мы не в состоянии проверить все представленные документы и выпустим в свободное пространство по крайней мере 30 политических ораторов, которые будут создавать напряженный политический фон. Это не удалось – нас стали запугивать, потому что были другие "бойцы", это уже Тихановский вступил в бой. Так что в этом плане, конечно, кампания является сложной, особенно для организаторов выборов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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