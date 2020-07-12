Люди остались без крыши над головой: пожар в центре Одессы сняли на видео с воздуха

Анастасия Иванова

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Сильный пожар, который вспыхнул 12 июля в Одессе в трехэтажном жилом доме по адресу Бунина, 35, потушен. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, пожарные ликвидировали огонь в 14:33. ЧП обошлось без пострадавших и погибших. Причины пожара — устанавливаются.

Как выяснилось, горели квартиры на втором и третьем этажах, а также крыша здания, на первом этаже которого находится пиццерия.

По информации Одесского горсовета, в результате пожара без крыши над головой остались 38 человек. Огонь повредил 41 квартиру, пишет Думская.

Как писали «ФАКТЫ», неделю назад масштабный пожар охватил крышу пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке. Быстрому распространению пламени способствовал длительный период сухой погоды в южных областях.