На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть погибшие

Алексей Вольцев

Вооружённый инцидент произошёл сегодня, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области (северо-восток Армении). Как сообщила в своём Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, около 12.30 по местному времени (11.30 мск) азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ.

После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции. Однако инцидент на этом не был исчерпан. Спустя непродолжительное время азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём противник был отброшен с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе, сообщает Степанян. С армянской стороны потерь нет.

По данным Минобороны Азербайджана, армия крупнейшей закавказской республики потеряла убитыми двух военнослужащих, пятеро получили ранения. По версии военного ведомства, потери понесла и армянская сторона.

В настоящее время на северном участке армяно-азербайджанской границы продолжаются локальные боевые столкновения.