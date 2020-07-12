Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть погибшие

На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть погибшие

На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть погибшие

Вооружённый инцидент произошёл сегодня, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавушской области (северо-восток Армении). Как сообщила в своём Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян, около 12.30 по местному времени (11.30 мск) азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ.

После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военнослужащие, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции. Однако инцидент на этом не был исчерпан. Спустя непродолжительное время азербайджанские военные открыли артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём противник был отброшен с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе, сообщает Степанян. С армянской стороны потерь нет.

По данным Минобороны Азербайджана, армия крупнейшей закавказской республики потеряла убитыми двух военнослужащих, пятеро получили ранения. По версии военного ведомства, потери понесла и армянская сторона.

В настоящее время на северном участке армяно-азербайджанской границы продолжаются локальные боевые столкновения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Вооруженный луком и стрелами мужчина разоружил полицейских в ФРГ
Вооруженный луком и стрелами мужчина разоружил полицейских в ФРГ
Сокуров срежиссировал заявление Ельцина о выходе из КПСС
Сокуров срежиссировал заявление Ельцина о выходе из КПСС
Врач объяснил климатом число психически больных в Чечне
Врач объяснил климатом число психически больных в Чечне
Звездный Instagram: теплые воспоминания, семейные фотосессии и море цветов
Звездный Instagram: теплые воспоминания, семейные фотосессии и море
Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре
Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре
Одна из самых красивых женщин мира заразилась коронавирусом
Одна из самых красивых женщин мира заразилась коронавирусом
На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть погибшие
На границе Армении и Азербайджана «заговорила» артиллерия: есть
Экономическое противостояние в мире отразится на России, считает Путин
Экономическое противостояние в мире отразится на России, считает Путин
В Тульской области 22 вагона сошли с рельсов
В Тульской области 22 вагона сошли с рельсов
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
В Москве завершили реставрацию Дома Наркомфина
В Москве завершили реставрацию Дома Наркомфина
В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово
В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

Топ на сегодня

Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи САР
Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Дождь на борту самолета — авиакомпания «Россия» проводит расследование
Дождь на борту самолета — авиакомпания «Россия» проводит расследование
Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров
Новым главой Союза биатлонистов России стал Виктор Майгуров
Юристы, модели, домохозяйки: кто они — любимые женщины российских футболистов
Юристы, модели, домохозяйки: кто они — любимые женщины российских

Еще по теме

Трое армянских военных погибли в бою с азербайджанцами
Армения заявила о троих погибших военных на границе с Азербайджаном
Азербайджанские военные предотвратили диверсию группы ВС Армении
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах