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Не Крым. Путин назвал причину испорченных отношений России и Украины

Не Крым. Путин назвал причину испорченных отношений России и Украины
Ухудшение отношений Москвы и Киева никак не связано с присоединением Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Глава государства напомнил о хронологии событий на Украине зимой 2014 года, подчеркнув, что вначале там произошли государственный переворот и захват власти, после чего взгляды Москвы и Киева стали диаметрально противоположными.

"Но после этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", – сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что "пена" в отношениях двух стран "когда-нибудь схлынет".


сообщало, что в Кремле прокомментировали сведения о "разговоре" Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко.
# Политика
По материалам: ria.ru

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