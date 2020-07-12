Не Крым. Путин назвал причину испорченных отношений России и Украины

Анастасия Иванова

Ухудшение отношений Москвы и Киева никак не связано с присоединением Крыма, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Глава государства напомнил о хронологии событий на Украине зимой 2014 года, подчеркнув, что вначале там произошли государственный переворот и захват власти, после чего взгляды Москвы и Киева стали диаметрально противоположными.

"Но после этого Крым вернулся в состав РФ, а не наоборот. Так что то, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом, в принципе, не связано", – сказал Путин.

При этом глава государства отметил, что "пена" в отношениях двух стран "когда-нибудь схлынет".

сообщало, что в Кремле прокомментировали сведения о "разговоре" Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко.