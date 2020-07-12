Ограбление автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине организовал напарник пострадавшего водителя (фото, видео)

Анастасия Иванова

Анна ВОЛКОВА, «ФАКТЫ» (Полтава)

В субботу, 11 июля, Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения — два месяца ареста без права внесения залога — троим из четырех подозреваемых в ограблении 7 июля автомобиля «Газель», принадлежащего «Укрпочте». По одной из версий, служебный автомобиль, перевозивший пенсионные выплаты и коммунальные платежи населения, был взорван радиоуправляемым самодельным устройством, заложенным в кабину, а по другой, озвученной бывшим нардепом Игорем Мосийчуком, по «Газели» стреляли из гранатомета.

10 июля правоохранители произвели задержание четверых подозреваемых. Троих (по всей видимости, исполнителей дерзкого разбоя) поймали в Киеве, четвертый (очевидно, организатор) был задержан по месту проживания в Лубнах.

Из неофициальных источников «ФАКТАМ» стало известно, что организатором ограбления является 52-летний сотрудник лубенского отделения «Укрпочты». Он был напарником потерпевшего водителя. Естественно, злоумышленник знал обо всех маршрутах передвижения автотранспорта предприятия, а также располагал информацией о суммах денег, которые перевозились. Если верна версия о том, что машина взорвалась в результате приведения в действие радиоуправляемого взрывного устройства, то, скорее всего, напарник водителя и заложил его в салоне. Себе в подельники он взял троих безработных жителей Лубенского района, младшему из которых 29 лет, а старшему — 40. По некоторым данным, среди них есть бывшие военные, которые могли «смастерить» самодельную взрывчатку из компонентов, вывезенных из зоны боевых действий.

При обыске у главного подозреваемого были изъяты украденные деньги и табельный пистолет Макарова.

Изданию «Страна» от информированного источника в МВД стало известно, что дерзких налетчиков вычислили по звонкам с мобильных телефонов. «Их обнаружили довольно быстро, так как речь идет о сельской местности, где абонентов намного меньше, чем в городе. Сразу же после преступления были обработаны номера телефонов и абонентские пары, которые соединялись чаще всего в этой местности, и путем проведения неотложных негласных действий удалось отследить перемещение возможных подозреваемых», — говорится в сообщении издания.

Напомним, добычей злоумышленников, скрывшихся после совершения преступления на светло-бежевых «Жигулях», стали 2,75 миллиона гривен. Пострадавшие — 49-летняя почтальон, выполнявшая функции охранника, и 59-летний водитель, лишившийся глаза, — находятся на лечении в Лубенской больнице.

Фото «Громадське. Полтава»