Пабрикс: Латвия может заплатить США за размещение американских солдат
Министр обороны Артис Пабрикс выразил готовность заплатить за прибытие в Латвию дополнительных контингентов США — хотя, разумеется, не из собственного кармана. Такое желание Пабрикс высказал после того, как президент США Дональд Трамп объявил о частичном вывозе войск из Германии, пишет «Sputnik Латвия».
Как подчеркнул Пабрикс, «важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО». Поэтому, по его словам, Латвия готова принять часть военнослужащих контингента США к себе, покрыв также связанные с этим расходы. По убеждению Пабрикса, «наблюдая изменения в глобальной политике и заботясь о том, чтобы балтийский регион и остальная Европа в дальнейшем были в безопасности, важно укрепить трансатлантическую связь — как в рамках НАТО, так и в Европейского Союза».
Министр признает, что ход мыслей США является «понятным». По словам Пабрикса, Трамп желает, чтобы «каждое государство и само укрепляло свои национальные оборонные способности, а не только полагалось бы на поддержку союзников». Артис Пабрикс напомнил, что «Латвия уже несколько лет со своими направляемыми на оборону 2% от ВВП находится среди стран, которых американцы называют хорошим примером».
Глава Минобороны добавляет, что «если происходит вывоз части войск США из Германии, то в интересах Латвии необходимо, чтобы это перемещение происходило в соответствии с актуальными вызовами безопасности, а именно, солдаты США размещались бы ближе к восточной границе — в Польше и странах Балтии».
На вопрос о том, какой вариант пребывания войск США Латвия готова принять, Пабрикс отметил, что Рига открыта для различных моделей — как для ротации, так и для постоянного присутствия военных сил США в стране.
Уже сообщалось, что в конце июня президент США утвердил план сокращения военного контингента США в Германии на 9500 военнослужащих, с 3500 до 25 000 военнослужащих. Однако по-прежнему не разработан точный график вывода, так и должностные лица Пентагона пока не решили какие подразделения и куда будут перемещены.