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Пабрикс: Латвия может заплатить США за размещение американских солдат

Пабрикс: Латвия может заплатить США за размещение американских солдат

Министр обороны Артис Пабрикс выразил готовность заплатить за прибытие в Латвию дополнительных контингентов США — хотя, разумеется, не из собственного кармана. Такое желание Пабрикс высказал после того, как президент США Дональд Трамп объявил о частичном вывозе войск из Германии, пишет «Sputnik Латвия».

Как подчеркнул Пабрикс, «важно сохранять присутствие значительных сил США в непосредственной близости от восточной границы НАТО». Поэтому, по его словам, Латвия готова принять часть военнослужащих контингента США к себе, покрыв также связанные с этим расходы. По убеждению Пабрикса, «наблюдая изменения в глобальной политике и заботясь о том, чтобы балтийский регион и остальная Европа в дальнейшем были в безопасности, важно укрепить трансатлантическую связь — как в рамках НАТО, так и в Европейского Союза».

«Сообщение Белого дома об известном сокращении войск США в Германии, с моей личной точки зрения, не слишком позитивно. Если мы, как пограничное государство НАТО, смотрим на регион Северной Европы, то в нашем понимании необходимо еще большее присутствие в нем сил США», — говорит министр обороны Латвии.

Министр признает, что ход мыслей США является «понятным». По словам Пабрикса, Трамп желает, чтобы «каждое государство и само укрепляло свои национальные оборонные способности, а не только полагалось бы на поддержку союзников». Артис Пабрикс напомнил, что «Латвия уже несколько лет со своими направляемыми на оборону 2% от ВВП находится среди стран, которых американцы называют хорошим примером».

Глава Минобороны добавляет, что «если происходит вывоз части войск США из Германии, то в интересах Латвии необходимо, чтобы это перемещение происходило в соответствии с актуальными вызовами безопасности, а именно, солдаты США размещались бы ближе к восточной границе — в Польше и странах Балтии».

«Зеленый свет Польше уже получен, в ней будет увеличено присутствие вооруженных сил США. Поэтому важно, чтобы общество и политики США понимали, что страны Балтии и Латвия готовы принять американские войска, так как это даст дополнительную безопасность региону и альянсу в целом. Мы готовы за это и платить, во-первых, показывая, что для защиты отдаем по меньшей мере 2% от ВВП, во-вторых, что развиваем свою инфраструктуру, как государства пребывания. Кроме того, на базе в Адажи уже сейчас в боевой группе расширенного присутствия НАТО размещено около 1500 военнослужащих из девяти стран НАТО. Принимая часть находящихся в Германии американских войск, Латвия продемонстрирует поддержку США тем странам, которые серьезно думают об укреплении своих национальных оборонных способностей», — отмечает Пабрикс.

На вопрос о том, какой вариант пребывания войск США Латвия готова принять, Пабрикс отметил, что Рига открыта для различных моделей — как для ротации, так и для постоянного присутствия военных сил США в стране.

Уже сообщалось, что в конце июня президент США утвердил план сокращения военного контингента США в Германии на 9500 военнослужащих, с 3500 до 25 000 военнослужащих. Однако по-прежнему не разработан точный график вывода, так и должностные лица Пентагона пока не решили какие подразделения и куда будут перемещены.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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