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Песков рассказал о кадровой политике Путина

Песков рассказал о кадровой политике Путина
Кадровая политика президента РФ Владимира Путина последовательна и призвана организовать работу таким образом, чтобы вся система была единым механизмом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы видим, что кадровая политика президента, она достаточно последовательна. И мы также с вами неоднократно слышали ответы Путина на вопрос: почему вы не увольняете этого, того, пятого, десятого. Когда он отвечает, что уволить человека легче всего, но сложнее всего организовать работу так, чтобы все работали, как слаженный механизм", - сказал Песков в интервью на канале "Россия 1".

# Политика
По материалам: ria.ru

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