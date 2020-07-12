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Польховский: Драчев принесет больше пользы в Госдуме, чем в биатлоне

Польховский: Драчев принесет больше пользы в Госдуме, чем в биатлоне
Владимир Драчев, сложивший с себя полномочия президента Союза биатлонистов России (СБР), может принести больше пользы как депутат Государственной думы РФ, считает вице‑президент СБР Валерий Польховский.

В пятницу на сайте СБР было опубликовано заявление Драчева о сложении с себя полномочий президента организации, который он занимал с мая 2018 года. Драчев также является депутатом Госдумы РФ.

"Это его выбор. За два года работы он смог сделать определенные вещи. Положительный он или нет? Для кого как. Результат на табло. На самом деле, было развитие в сборной и в регионах. Все познается в сравнении. Решение на сегодняшний момент верное. Его основная работа в качестве депутата требует большого внимания, поэтому думаю, что там он больше принесет пользы, работая над законами. В биатлоне приходили и уходили президенты. Этот вид спорта жил и будет жить", ‑ сказал Польховский РИА Новости по телефону.

В субботу пройдет внеочередная отчетно-выборная конференция СБР.


"Не хотел бы копаться в каких‑то деталях. Вот на конференции будут разобраны все моменты. У нас только рабочие отношения, ничего личного. У каждого есть свое мнение на тот или иной взгляд", ‑ пояснил собеседник агентства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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