Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство

Алексей Вольцев

Кандидата на новое правительство РФ предлагала и администрация президента, сообщил в интервью телеканалу "Россия 1" президент России Владимир Путин.

Ведущий спросил у главы государства, кто может представлять ему кандидатуры в правительство.





"Администрация, например, лидеры политических партий, я же с ними в контакте постоянно", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Он напомнил, что кадровая работа является одной из сфер работы администрации президента.

сообщило, что премьер Михаил Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора.