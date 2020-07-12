Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство

Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство

Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство
Кандидата на новое правительство РФ предлагала и администрация президента, сообщил в интервью телеканалу "Россия 1" президент России Владимир Путин.

Ведущий спросил у главы государства, кто может представлять ему кандидатуры в правительство.


"Администрация, например, лидеры политических партий, я же с ними в контакте постоянно", – приводит РИА Новости слова российского лидера.

Он напомнил, что кадровая работа является одной из сфер работы администрации президента.


сообщило, что премьер Михаил Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Схиигумен Сергий требует, чтобы Путин передал ему власть
Схиигумен Сергий требует, чтобы Путин передал ему власть
Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил Песков
Россия прошла острую фазу эпидемии с наименьшими потерями, заявил
Симоронский калькулятор исполнения желаний: узнаем свое число удачи
Симоронский калькулятор исполнения желаний: узнаем свое число удачи
Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство
Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство
Похитившего сотни миллионов долларов блогера вычислили по фотографии с тортом
Похитившего сотни миллионов долларов блогера вычислили по фотографии
Вполне реальный сюр: "опасное" радужное мороженое, кампания против российской прессы и смерть из-за #MeToo
Вполне реальный сюр: "опасное" радужное мороженое, кампания против
На Таймыре у "Норникеля" утекло 20 тонн топлива
На Таймыре у "Норникеля" утекло 20 тонн топлива
Причиной смерти невесты во время свадьбы стали орехи
Причиной смерти невесты во время свадьбы стали орехи
Сирийская армия контратаковала боевиков в провинции Идлиб
Сирийская армия контратаковала боевиков в провинции Идлиб
Трамп заявил о прогрессе в строительстве стены на границе с Мексикой
Трамп заявил о прогрессе в строительстве стены на границе с Мексикой
Старший сын Захарова потребовал от Ефремова 20 миллионов рублей
Старший сын Захарова потребовал от Ефремова 20 миллионов рублей
Глава Twitter нашел новый способ раздать деньги
Глава Twitter нашел новый способ раздать деньги

Топ на сегодня

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи САР
Российский дипломат рассказал об отношении Запада поставкам гумпомощи
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Covid-19 третий день подряд «рекордно» атакует южноазиатского гиганта
Дождь на борту самолета — авиакомпания «Россия» проводит расследование
Дождь на борту самолета — авиакомпания «Россия» проводит расследование
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Еще по теме

Мишустин сформировал новое правительство России
Приходько назначен первым замруководителя аппарата Правительства
Олланд назначил премьер-министром Франции Бернара Казнева
Путин назначил нового руководителя протокола президента