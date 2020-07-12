Путин раскрыл, кто предлагал кандидатов в новое правительство
Сегодня, 20:30 Алексей Вольцев
Кандидата на новое правительство РФ предлагала и администрация президента, сообщил в интервью телеканалу "Россия 1" президент России Владимир Путин.
Ведущий спросил у главы государства, кто может представлять ему кандидатуры в правительство.
"Администрация, например, лидеры политических партий, я же с ними в контакте постоянно", – приводит РИА Новости слова российского лидера.
Он напомнил, что кадровая работа является одной из сфер работы администрации президента.
сообщило, что премьер Михаил Мишустин назначил нового главу Росздравнадзора.
По материалам: ria.ru