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Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина: опубликован обновленный список

Семь областей Украины не готовы к смягчению карантина: опубликован обновленный список

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине семь регионов не готовы к следующему этапу ослаблению карантина. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции признана неблагоприятной. В трех областях — на Волыни, в Закарпатье и в Ровенской области — слишком большой процент выявленных заболевших за последние семь дней.


Как сообщает Минздрав, также в список неготовых попали регионы со слишком малым процентом протестированных на коронавирус (Донецкая и Черниговская области). По динамике заболеваемости не соответствуют критериям Винницкая и Тернопольская области.

Напомним, в Украине карантин введен до 31 июля, но постепенно в зависимости от эпидемиологической обстановки регионы снимают жесткие запреты и ослабляют требования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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