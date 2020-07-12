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Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев

Успел спасти двух бойцов: стали известны подробности боя, в котором погиб офицер 24-й бригады Тарас Матвеев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Военнослужащий 24-й бригады ВСУ Тарас Матвеев, погибший на Донбассе 10 июля, в последние минуты жизни успел спасти двоих побратимов. Офицер вытащил двоих бойцов из разрушенного обстрелом блиндажа, но сам получил смертельное осколочное ранение.


Подробности вражеского минометного обстрела возле села Троицкое рассказали представители 24-й бригады имени им. короля Данила. «Позицию, которой командовал младший лейтенант Тарас Матвеев, атаковали оккупанты. Били из 120 мм минометов. Одна из мин попала в блиндаж, где было двое солдат. Блиндаж загорелся и частично обрушился. Тарас первым бросился на помощь побратимам, вытащил двоих своих бойцов наружу и отнес в безопасное место. В это время еще одна мина упала на позицию и осколками смертельно ранила Тараса», — говорят в бригаде.

Тарасу Матвееву был 31 год. На фронт он пришел после того, как около года пробыл волонтером, а также основал «Поисковую инициативу Майдана». Весной 2015 года вступил в ряды «Карпатской Сечи», после участия в АТО стал депутатом Жидачевского райсовета (Львовская область), в 2019 году вернулся на военную службу, но уже в 24 ОМБр.

Командование части подало документы для посмертного присвоения офицеру Тарасу Матвееву звания Героя Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», 24-я бригада ВСУ была не единственной, кто понес потери в июле. 8.07.2020 погиб боец 30-й бригады Олег Шило.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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