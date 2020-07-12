В Хабаровске вновь проходит митинг в поддержку арестованного губернатора

Анастасия Иванова

В Хабаровске сегодня, 12 июля, вновь проходят митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фугала. Правительство региона уговаривает людей прекратить несанкционированные акции, так как сейчас они вне закона.

«На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению Covid-19. Берегите себя и своих близких», — говорится в сообщении властей.

Митингующие скопились на площади Ленина. По информации местных СМИ, сегодня людей собралось значительно меньше, чем было накануне, 11 июля.

Как сообщало ИА Newstes , МВД считает, что митинги в поддержку арестованного губернатора организовала его команда. В субботу, 11 июля, в таком митинге в Хабаровске приняли участие 10−12 тыс. человек. Также акции прошли в Комсомольске-на-Амуре и Бикине.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому Следственный комитет России предъявил обвинения в покушении на убийство и организации убийств, 10 июля был арестован по решению Басманного суда Москвы.