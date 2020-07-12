В Хабаровске вновь проходит митинг в поддержку арестованного губернатора
В Хабаровске сегодня, 12 июля, вновь проходят митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фугала. Правительство региона уговаривает людей прекратить несанкционированные акции, так как сейчас они вне закона.
Митингующие скопились на площади Ленина. По информации местных СМИ, сегодня людей собралось значительно меньше, чем было накануне, 11 июля.
Как сообщало ИА Newstes , МВД считает, что митинги в поддержку арестованного губернатора организовала его команда. В субботу, 11 июля, в таком митинге в Хабаровске приняли участие 10−12 тыс. человек. Также акции прошли в Комсомольске-на-Амуре и Бикине.
Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, которому Следственный комитет России предъявил обвинения в покушении на убийство и организации убийств, 10 июля был арестован по решению Басманного суда Москвы.