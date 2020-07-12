В Киеве отменили крестный ход к годовщине Крещения Руси

Алексей Вольцев

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине в текущем году не будет традиционного крестного хода в столице, посвященного годовщине Крещения Киевской Руси. Обычно массовые шествия проходили 27−29 июля и собирали до сотни тысяч верующих. Центральная часть города на время церковных мероприятий закрывалась для транспорта.

Нынешним летом, учитывая продолжающийся карантин из-за коронавируса, Православная церковь Украины не будет проводить крестный ход. Отказались от массового мероприятия и церковные общины Московского патриархата. Празднования Крещения Руси пройдут с соблюдением требований Минздрава. Об этом сообщило министерство культуры.

Напомним, для Православной церкви Украины крестный ход в 2019 году стал первым. В Киев приехали представители Вселенского патриархата и Православной церкви Греции.

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