В Крыму заметили крупную колонну военной техники оккупантов: видео попало в сеть

Анастасия Иванова

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму, откуда возможно вторжение России в Херсонскую область, в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц российской военной техники. В самом же Симферополе, по меньшей мере на одной из транспортных развязок, были замечены военные регулировщики.

Основная часть техники — военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них есть обозначения о перевозке опасных грузов и надпись «тосол яд». Судя по номерным знакам, все машины прибыли из одного региона, пишет Крым.Реалии.

Кроме грузовиков также была замечена колонна из четырех бронетранспортеров с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.

Ранее в апреле более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в Севастополе. Перед этим в Симферополе по улицам прошла колонна техники, приспособленная для разгона массовых беспорядков. В сентябре 2019 году в Крыму большая колонна российской техники прошла в направлении Щелкино.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Россией Крыму находится мощная военная группировка РФ. На территории полуострова находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих.