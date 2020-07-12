Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Крыму заметили крупную колонну военной техники оккупантов: видео попало в сеть

В Крыму заметили крупную колонну военной техники оккупантов: видео попало в сеть

В Крыму заметили крупную колонну военной техники оккупантов: видео попало в сеть

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму, откуда возможно вторжение России в Херсонскую область, в Симферополе и на участке трассы «Таврида» было замечено не менее 40 единиц российской военной техники. В самом же Симферополе, по меньшей мере на одной из транспортных развязок, были замечены военные регулировщики.


Основная часть техники — военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них есть обозначения о перевозке опасных грузов и надпись «тосол яд». Судя по номерным знакам, все машины прибыли из одного региона, пишет Крым.Реалии.

Кроме грузовиков также была замечена колонна из четырех бронетранспортеров с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.

Ранее в апреле более 20 российских БТР погрузили на большой десантный корабль в Севастополе. Перед этим в Симферополе по улицам прошла колонна техники, приспособленная для разгона массовых беспорядков. В сентябре 2019 году в Крыму большая колонна российской техники прошла в направлении Щелкино.

Как писали «ФАКТЫ», в оккупированном Россией Крыму находится мощная военная группировка РФ. На территории полуострова находятся 200 бронемашин, 31 танк, 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 63 самолета, 684 единицы военной техники, 32 500 российских военнослужащих.

101 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В России выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
В России выявили более 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
Мишустин утвердил "дорожную карту" по деловому климату в сфере управления
Мишустин утвердил "дорожную карту" по деловому климату в сфере
Извиниться и в отставку. В Раде выдвинули Зеленскому требование
Извиниться и в отставку. В Раде выдвинули Зеленскому требование
В России завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса
В России завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Яны Рудковской
Модная битва: Кьяра Ферраньи против Яны Рудковской
В Хабаровске вновь проходит митинг в поддержку арестованного губернатора
В Хабаровске вновь проходит митинг в поддержку арестованного
"Титьки напоказ": Анфиса Чехова в одних трусах выставила в окно свою голую грудь
"Титьки напоказ": Анфиса Чехова в одних трусах выставила в окно свою
Деппа обвинили в избиении Херд из-за насмешки над его «алкогольной» тату
Деппа обвинили в избиении Херд из-за насмешки над его «алкогольной»
Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной в США
Бывшая жена богатейшего человека мира стала богатейшей женщиной в США
Погибшую на Бали 18-летнюю российскую блогершу похоронили
Погибшую на Бали 18-летнюю российскую блогершу похоронили
Фанатики выкопали тело новорожденной девочки из-за разницы в вере с ее семьей
Фанатики выкопали тело новорожденной девочки из-за разницы в вере с
В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
В Узбекистане выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Больше не болеют. Названы регионы с нулевым приростом случаев COVID-19
Больше не болеют. Названы регионы с нулевым приростом случаев COVID-19
В Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала
В Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного губернатора
За последние сутки в России прибавилось 6 611 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России прибавилось 6 611 заболевших коронавирусом
В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
В ЛНР умер один пациент с коронавирусом
Что происходит в Белоруссии с рейтингами Лукашенко и его оппонентов?
Что происходит в Белоруссии с рейтингами Лукашенко и его оппонентов?

Еще по теме

В течение года в ходе учебных мероприятий в войсках ВДВ было десантировано более 220 единиц военной техники
В Севастополе с морскими пехотинцами ЧФ проведено занятие по погрузке боевой техники в большой десантный корабль
ЛНР: В ОБСЕ сфотографировали переброску колонн военной техники в Луганск (ФОТО, ВИДЕО)
До конца года войска ЗВО получат около 1000 единиц современных образцов вооружения и военной техники