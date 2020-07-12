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В США у супругов, защищавших свой дом с оружием в руках, прошли обыски

В США у супругов, защищавших свой дом с оружием в руках, прошли обыски

В доме супругов Марка и Патриции Макклоски, защищавших свой дом с оружием в руках от участников акций протеста, прошел обыск. Об этом сообщает Fox News. Полицейские искали то оружие, которое попало на выложенные в Сеть видео.

Полиция Сент-Луиса изъяла у Макклоски фигурировавшую на видео полуавтоматическую винтовку AR-15. Пистолет, который был в руках у женщины, стражи порядка не нашли. Супруги пояснили, что отдали его на хранение своему юристу.

«Окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер угрожает арестом Марку и Патриции Макклоски за то, что те осмелились защищаться от агрессивной толпы, угрожавшей убить их», — говорится в сюжете телеканала.

Марк и Патриция Макклоски защищали свою собственность от демонстрантов протестного движения Black lives matters («Жизни черных имеют значение»). Их сняли на видео, которое попало в Сеть 29 июня. На этой записи Макклоски направляют оружие на находившихся возле их дома посторонних людей и ругаются с ними. Как позднее пояснили супруги, они опасались, что участники митинга нападут на них, сожгут дом и убьют их питомцев. По словам Марка и Патриции, толпа сломала их ворота. Демонстранты выкрикивали оскорбления, но близко подходить к вооруженным людям не стали.

Как сообщало ИА Newstes, с конца мая Штаты охвачены массовыми беспорядками, поводом для которых стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Митингующие, выступающие против расизма, нередко переходят границы и начинают громить витрины, дома, поджигать автомобили.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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