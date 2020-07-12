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Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя

Засуха в Крыму: оккупанты объявили, у кого отберут воду для Симферополя

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Оккупационная администрация Крыма придумала оригинальный способ решить водную проблему на полуострове. Воду в Симферополь решили качать из Тайганского водохранилища, лишая влаги восточный Крым.


Пресные запасы Тайганского водохранилища еще весной очень сильно иссякли, но оккупационную администрацию это не смущает. Главное: дать воду в Симферополь, поскольку Симферопольское и Партизанское водохранилища заполнены лишь на 25%.

Как сообщает крымский блогер RoksolanaToday&Крым, из России на полуостров уже прибыли трубы, по которым будут перекачивать воду. Планируют качать по 60 кубометров в сутки.

Жители Крыма в соцсетях возмущаются методами оккупантов, тем более, что, судя по свежим фото, Тайганское водохранилище тоже обмелело.

Напомним, ранее в США аналитики центра The Jamestown Foundation предупреждали Украину, что нехватка воды в Крыму может спровоцировать новую агрессию Кремля.

Фото gas martin/Twitter

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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