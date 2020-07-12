Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии

Анастасия Иванова

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что 11 июля житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе стрелял в югоосетинских пограничников и получил в результате ответного огня ранение.

Как отмечают в КГБ, нарушив режим государственной границы, Кахеладзе углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района.

«При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе З.М. ранен в голеностоп и впоследствии задержан», — говорится в сообщении.

Нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное, уточнили в ведомстве.

По инциденту компетентными органами Южной Осетии проводится разбирательство.

КГБ напоминает, что «государственная граница Республики Южная Осетия находится под надежной охраной, а все ее нарушители попадают в сектора воздействия югоосетинских пограничных сил».

В свою очередь Служба государственной безопасности Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в том, что они ранили гражданина Грузии и незаконно задержали его.

«Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило. Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации», — говорится в сообщении СГБ.

В связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза горячая линия, заявили в СГБ. О произошедшем грузинская сторона также проинформировала и сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.