Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии

Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что 11 июля житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе стрелял в югоосетинских пограничников и получил в результате ответного огня ранение.

Как отмечают в КГБ, нарушив режим государственной границы, Кахеладзе углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района.

«При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе З.М. ранен в голеностоп и впоследствии задержан», — говорится в сообщении.

Нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное, уточнили в ведомстве.

По инциденту компетентными органами Южной Осетии проводится разбирательство.

КГБ напоминает, что «государственная граница Республики Южная Осетия находится под надежной охраной, а все ее нарушители попадают в сектора воздействия югоосетинских пограничных сил».

В свою очередь Служба государственной безопасности Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в том, что они ранили гражданина Грузии и незаконно задержали его.

«Житель села Квемо Чала Каспского муниципалитета был задержан 11 июля в районе расположенной недалеко от этого села средневековой крепости Схвило. Указанный факт представляет собой опасный прецедент. Еще раз подтвердилось, что опасная практика незаконных задержаний создает почву для тяжелых инцидентов и эскалации ситуации», — говорится в сообщении СГБ.

В связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза горячая линия, заявили в СГБ. О произошедшем грузинская сторона также проинформировала и сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Названы знаки зодиака, которые легко поддаются переменам настроения
Названы знаки зодиака, которые легко поддаются переменам настроения
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Перечислены плюсы для России от таяния ледников в Арктике
Перечислены плюсы для России от таяния ледников в Арктике
В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
В Казахстане за сутки выявили почти 1,8 тысячи случаев коронавируса
Папарацци впервые за долгое время сфотографировали подросшего сына Джорджа и Амаль Клуни
Папарацци впервые за долгое время сфотографировали подросшего сына
Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии
Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии
Ученые предрекли ожирение у половины американцев к 2030 году
Ученые предрекли ожирение у половины американцев к 2030 году
Эксперт по PR рассказала, как компаниям стоит решать конфликт с клиентом
Эксперт по PR рассказала, как компаниям стоит решать конфликт с
Radio Notre Dame: Нужно вернуть исторический альянс России и Европы
Radio Notre Dame: Нужно вернуть исторический альянс России и Европы
Российский полицейский поймал выбросившуюся из окна пенсионерку
Российский полицейский поймал выбросившуюся из окна пенсионерку
Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала
Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела
Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его
Соловьев оценил планы адвоката Ефремова засудить его

Топ на сегодня

Больше не болеют. Названы регионы с нулевым приростом случаев COVID-19
Больше не болеют. Названы регионы с нулевым приростом случаев COVID-19
СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение TikTok
СМИ: банк Wells Fargo попросил ряд сотрудников удалить приложение
Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
В Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала
В Хабаровске прошел митинг в поддержку арестованного губернатора
За последние сутки в России прибавилось 6 611 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России прибавилось 6 611 заболевших коронавирусом

Еще по теме

Южная Осетия закроет границу в день парламентских выборов в Грузии
«Историческая родина»: руководитель Южной Осетии считает, что республика должна стать частью Российской Федерации
Тбилиси обкладывает границу Южной Осетии полицейскими постами
Государственная дума рассмотрит соглашение между РФ и Южной Осетией в сфере безопасности