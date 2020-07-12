Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии
Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил, что 11 июля житель села Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Заза Кахеладзе стрелял в югоосетинских пограничников и получил в результате ответного огня ранение.
Как отмечают в КГБ, нарушив режим государственной границы, Кахеладзе углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района.
Нарушителю оказана необходимая медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное, стабильное, уточнили в ведомстве.
По инциденту компетентными органами Южной Осетии проводится разбирательство.
КГБ напоминает, что «государственная граница Республики Южная Осетия находится под надежной охраной, а все ее нарушители попадают в сектора воздействия югоосетинских пограничных сил».
В свою очередь Служба государственной безопасности Грузии обвинила дислоцированных в Южной Осетии российских пограничников в том, что они ранили гражданина Грузии и незаконно задержали его.
В связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза горячая линия, заявили в СГБ. О произошедшем грузинская сторона также проинформировала и сопредседателей Женевских международных дискуссий по Закавказью.