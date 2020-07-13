Ещё и медресе: Диянет похвалил Эрдогана за «разрыв цепей» в Айя-Софии

Лидия Мартынова

Главный имам Турции руководитель Управления по делам религии страны (Диянет) Али Эрбаш заявил, что после решения о возвращении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети турецкое правительство должно сделать следующий шаг — создать исламскую духовную семинарию (медресе) в бывшем христианском храме. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Greek Reporter.

Эрбаш приветствовал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «разорвать цепи» в духовном центре православного христианства и заявил, что подготовительные работы к созданию медресе в Святой Софии уже осуществляются, отмечает греческое издание.

«Собор Святой Софии должен быть не только местом поклонения (для мусульман). Пусть внутри будет медресе», — сказал он, добавив, что Диянет «уже приступило к работе над проектом».

Как сообщало ИА Newstes, превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — это «пощечина всему мировому христианству», заявил на прошлой неделе председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло Православной церкви, всему мировому христианству», — сказал он.

Митрополит Иларион отметил, что подобное решение политического руководства Турции не может не разочаровывать. «Святая София была построена как храм, посвящённый Иисусу Христу, и мы, православные христиане, не можем воспринимать её иначе. С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий её беспрепятственно посещать. Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — добавил представитель Русской православной церкви.

В Греции решение турецкого правительства назвали «провокацией в отношении цивилизованного мира». «Национализм, продемонстрированный президентом Турции Эрдоганом, отбрасывает его страну на шесть веков назад», — подчеркнула в специальном заявлении министр культуры страны Лина Мендони.

Напомним, Государственный совет (высший административный суд) Турции принял 10 июля решение в рамках обращения правительства страны об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле с музея на мечеть. Турецкая судебная инстанция отменила решение от 24 ноября 1934 года относительно преобразования христианского храма из мечети в музей. Тем самым храм вновь будет использоваться в качестве мечети. В тот же день президент Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Изменение статуса Святой Софии из музея обратно в мечеть вызвала критические отклики со стороны официальных лиц и общественных организаций России, Греции, Франции и США, а также руководителей христианских церквей.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память об османском завоевании Константинополя (Стамбула) в 1453 году. В столице Греции заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всём мире.

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532−537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современной Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включён в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.