Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Ещё и медресе: Диянет похвалил Эрдогана за «разрыв цепей» в Айя-Софии

Ещё и медресе: Диянет похвалил Эрдогана за «разрыв цепей» в Айя-Софии

Ещё и медресе: Диянет похвалил Эрдогана за «разрыв цепей» в Айя-Софии

Главный имам Турции руководитель Управления по делам религии страны (Диянет) Али Эрбаш заявил, что после решения о возвращении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети турецкое правительство должно сделать следующий шаг — создать исламскую духовную семинарию (медресе) в бывшем христианском храме. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает Greek Reporter.

Эрбаш приветствовал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «разорвать цепи» в духовном центре православного христианства и заявил, что подготовительные работы к созданию медресе в Святой Софии уже осуществляются, отмечает греческое издание.

«Собор Святой Софии должен быть не только местом поклонения (для мусульман). Пусть внутри будет медресе», — сказал он, добавив, что Диянет «уже приступило к работе над проектом».

Как сообщало ИА Newstes, превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — это «пощечина всему мировому христианству», заявил на прошлой неделе председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. «Можно по-разному оценивать внутреннюю политическую ситуацию в Турции и те факторы, которые побудили турецкое руководство к подобному решению. Но духовное и культурное достояние всего мира не должно становиться заложником текущей политической ситуации. Жаль, что политическая конъюнктура берет верх над уважением к иным религиозным традициям. Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина, которую руководство Турции нанесло Православной церкви, всему мировому христианству», — сказал он.

Митрополит Иларион отметил, что подобное решение политического руководства Турции не может не разочаровывать. «Святая София была построена как храм, посвящённый Иисусу Христу, и мы, православные христиане, не можем воспринимать её иначе. С 1934 года и до сего дня Святая София имела статус музея, что давало возможность и христианам, и мусульманам, и представителям иных религий её беспрепятственно посещать. Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — добавил представитель Русской православной церкви.

В Греции решение турецкого правительства назвали «провокацией в отношении цивилизованного мира». «Национализм, продемонстрированный президентом Турции Эрдоганом, отбрасывает его страну на шесть веков назад», — подчеркнула в специальном заявлении министр культуры страны Лина Мендони.

Напомним, Государственный совет (высший административный суд) Турции принял 10 июля решение в рамках обращения правительства страны об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле с музея на мечеть. Турецкая судебная инстанция отменила решение от 24 ноября 1934 года относительно преобразования христианского храма из мечети в музей. Тем самым храм вновь будет использоваться в качестве мечети. В тот же день президент Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитву в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Изменение статуса Святой Софии из музея обратно в мечеть вызвала критические отклики со стороны официальных лиц и общественных организаций России, Греции, Франции и США, а также руководителей христианских церквей.

29 мая в соборе Святой Софии прочитали суру Корана Аль-Фатх в память об османском завоевании Константинополя (Стамбула) в 1453 году. В столице Греции заявили, что эта акция оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всём мире.

Софийский собор — памятник византийского зодчества. Он возводился в 532−537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современной Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включён в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Собчак ответила на подозрения в ее работе на разведку Чехии
Собчак ответила на подозрения в ее работе на разведку Чехии
Голос за Путина и бомба от украинца: обзор ЧП на выборах президента Польши
Голос за Путина и бомба от украинца: обзор ЧП на выборах президента
Ещё и медресе: Диянет похвалил Эрдогана за «разрыв цепей» в Айя-Софии
Ещё и медресе: Диянет похвалил Эрдогана за «разрыв цепей» в Айя-Софии
Москвичей предупредили о «заполярной» погоде
Москвичей предупредили о «заполярной» погоде
Кэти Перри высказалась о Канье Уэсте, баллотирующемся в президенты
Кэти Перри высказалась о Канье Уэсте, баллотирующемся в президенты
В Польше выбрали президента
В Польше выбрали президента
Тест: как найти работу по душе и раскрыть свой энергетический потенциал
Тест: как найти работу по душе и раскрыть свой энергетический
Украинский вице-премьер назвал цели России по Донбассу
Украинский вице-премьер назвал цели России по Донбассу
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше
Исследование late poll подтвердило победу Дуды на выборах в Польше
Афроамериканка впервые будет управлять истребителем в боевых условиях
Афроамериканка впервые будет управлять истребителем в боевых условиях
Семью жертвы Ефремова заподозрили в миллионных заработках на ток-шоу
Семью жертвы Ефремова заподозрили в миллионных заработках на ток-шоу

Топ на сегодня

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
В Тульской области 22 вагона сошли с рельсов
В Тульской области 22 вагона сошли с рельсов
Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет
Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет
В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово
В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

Еще по теме

Президент Кипра раскритиковал превращение собора Святой Софии в мечеть
Российский муфтий прокомментировал решение Турции по собору Святой Софии
США разочаровались из-за решения превратить собор Святой Софии в мечеть
РПЦ: Превращение Святой Софии в мечеть — пощечина мировому христианству