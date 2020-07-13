Евросоюз напомнил Белоруссии о своих требованиях

Алексей Вольцев

В Евросоюзе надеятся, что санкции в отношении Белоруссии из-за наличия в ней политзаключенных, вводить не придется. Об этом сегодня, 13 июля, заявил представительства Евросоюза в республике Дирк Шубель.

«Санкции — это вопрос всех стран Евросоюза, мы будем обсуждать в зависимости от ситуации. Мы надеемся, что у нас не будет необходимости это делать», — сказал Шубель во время церемонии передачи средств индивидуальной защиты, закупленных Всемирной организацией здравоохранения на средства ЕС, для врачей Минской области.

По его словам, сторонам удалось сделать многое в течение последних пяти лет.

«Мы были рады, что у вас пять лет не было политических заключенных. Это был важный шаг, мы многое сделали вместе, создали структуры, которых ранее не было. Мы вели переговоры по поводу заключения договора о партнерстве и сотрудничестве, который в принципе готов. У нас диалог во многих сферах. ЕБРР и Европейский инвестиционный банк успешно работают в вашей стране», — отметил дипломат.

При этом Шубель подчеркнул, «мы готовы идти дальше, но есть одно большое но».

«Это ситуация вокруг прав человека и демократии в вашей стране, особенно в контексте президентских выборов. Мы ясно объяснили, что мы ожидаем от руководства страны», — сказал глава представительства Евросоюза и напомнил о совместном заявлении послов ЕС, США и Великобритании от 2 июня.

По словам Шубеля, с белорусской стороны «не было реакции, как мы ожидали».

«Нам было необходимо реагировать снова, и 19 июня было заявление господина Борреля (верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. — ИА Newstes) после задержания Виктора Бабарико. Также была большая дискуссия в Европарламенте на прошлой неделе. Мы ожидаем, что те, кто сейчас по политическим мотивам арестованы и находятся в тюрьме, будут немедленно освобождены, чтобы выборы прошли без проблем, объективно, чтобы кандидатами в президенты стали те, кто собрал более 100 тыс. подписей», — сказал Шубель.

Кроме того, он отметил, что ОБСЕ ждет приглашения для наблюдения за выборами.

«Надеемся, что будет немедленное приглашение, потому что времени мало. Если страна хочет, чтобы выборы были объективными и было хорошее наблюдение, то времени очень мало», — подчеркнул глава представительства ЕС.

Напомним, в Белоруссии 9 августа пройдут очередные президентские выборы. В Евросоюзе уже выражали свое недовольство прокатившимися по республике задержаниями противников политического режима. При этом высказывалось мнение о возможности введения новых санкций.