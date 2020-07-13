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Экзитпол: Анджей Дуда переизбран президентом Польши

Экзитпол: Анджей Дуда переизбран президентом Польши
Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок, свидетельствуют данные exit poll, проведенного экспертами социологической лаборатории Ipsos.

По данным исследования, которые приводит РИА Новости, во втором туре выборов, прошедших в воскресенье, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Дуда набрал 50,4% голосов избирателей и опередил кандидата от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафала Тшасковского, набравшего 49,6% голосов.

Государственная избирательная комиссия Польши готовится объявить официальные результаты голосования в понедельник, 13 июля.


сообщило, что во втором туре выборов в стране зафиксировали рост числа нарушений.
# Политика
По материалам: ria.ru

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