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"Красные линии" в руках у Путина: Резников рассказал, кто принимает решения по Донбассу

"Красные линии" в руках у Путина: Резников рассказал, кто принимает решения по Донбассу

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, проливший свет на «перспективы» «квазиреспублик» быть принятыми в состав РФ, рассказал о том, кто на с российской стороны на самом деле принимает решения на переговорах о будущем украинского Донбасса.


Свое видение ситуации на переговорах он изложил в в эфире канала «Украина 24».

Так, Резников уверен, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак не может принимать многие решения в переговорах по Донбассу самостоятельно.

«Дмитрий Козак имеет собственную субъектность, имеет собственную позицию. Конечно, она находится под определенными коррективами, под решением Путина, но Козак является достаточно самостоятельным, и я это вижу по его воле, по его характеру. Он способен принимать решения и пытаться обеспечить их выполнение», — сказал он.

Но при этом в РФ, считает Резников, есть свои так называемые «красные линии», по которым он не может дать окончательного ответа на предложения Украины.

«У них есть свои так называемые „красные линии“, и политические базовые решения о прекращении войны, о выводе иностранных войск с территории Украины, конечно, принимает не он, а только Путин», — считает Алексей Резников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Алексей Резников уверен в том, что минские соглашения нуждаются в пересмотре и как минимум в прагматическом подходе к их выполнению. По его убеждению, «Минск» больше не отражает реалий на востоке Украины, и это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Так, в нарушение договоренностей российские марионетки завладели 1800 квадратных миль украинской земли. Сегодня же российская сторона продолжает нарушать базовое соглашение о прекращении огня.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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