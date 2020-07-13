Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта

Влада Некрасова

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Суханова заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Суханов занимал пост заместителя руководителя Росавиации.

"Назначить Суханова Александра Викторовича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.