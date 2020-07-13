Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии

Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, в ходе которых они обсудят интеграцию в рамках Союзного государства и экономику, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Четырнадцатого июля в Москве председатель правительства РФ Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Головченко. Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

С 13 июля еще 40 тысяч москвичей вернулись к работе
С 13 июля еще 40 тысяч москвичей вернулись к работе
В Липецкой области продолжается онлайн-проект «Территория осознанного родительства «НеИдеальный родитель»
В Липецкой области продолжается онлайн-проект «Территория осознанного
В Кузбассе выросли компенсации педагогам, участвующим в подготовке и проведении ЕГЭ
В Кузбассе выросли компенсации педагогам, участвующим в подготовке и
Горячая линия Минпросвещения России для родителей и педагогов продолжает работу и в летний период
Горячая линия Минпросвещения России для родителей и педагогов
Около 200 педагогов Центров «Точка роста» Республики Мордовия повысили квалификацию в онлайн-формате
Около 200 педагогов Центров «Точка роста» Республики Мордовия
Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего образования - Владимир Путин
Россия должна войти в число мировых лидеров по качеству общего
Псковский «Кванториум» подвел итоги «Инженерных каникул»
Псковский «Кванториум» подвел итоги «Инженерных каникул»
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования «IT-куб»
В Иркутской области откроется первый центр цифрового образования
В детских лагерях Крыма сократили число дней в сменах – Аксенов
В детских лагерях Крыма сократили число дней в сменах – Аксенов
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
Кудрин назвал слабые места российской экономики
Кудрин назвал слабые места российской экономики
Зафиксировано снижение смертности от коронавируса в Москве
Зафиксировано снижение смертности от коронавируса в Москве

Топ на сегодня

В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут бесплатно
В институте Гамалеи надеются, что прививать от COVID-19 будут
Анджелина Джоли на шопинге с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
Анджелина Джоли на шопинге с сыном Ноксом в Лос-Анджелесе
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Вучич заявил, что Путин подтвердил визит в Сербию в октябре
Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса
Анита Цой рассказала о самых страшных симптомах коронавируса

Еще по теме

Мишустин поговорил по телефону с новым премьером Белоруссии
Мишустин и Румас обсудят вопросы интеграции России и Белоруссии
Премьеры России и Белоруссии обсудят вопросы Союзного государства
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером