Мишустин проведет переговоры с новым премьером Белоруссии

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, в ходе которых они обсудят интеграцию в рамках Союзного государства и экономику, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Четырнадцатого июля в Москве председатель правительства РФ Мишустин проведёт переговоры с премьер-министром Республики Белоруссия Головченко. Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.