Молдавская оппозиция считает, что Додон отказывается от Приднестровья
Молдавская оппозиция считает, что власти Приднестровья используют ситуацию с пандемией коронавируса для того, чтобы укрепить свои границы новыми КПП. По мнению вице-председателя партии «Действие и солидарность» Михаила Попшоя, Тирасполь не ликвидирует дополнительные санитарно-эпидемиологические посты даже после того, как опасность распространения заболевания отступит.
Вместе с тем Попшой обвинил президента страны Игоря Додона в том, что тот не предпринимает никаких действий по реинтеграции страны, а только «манипулирует гражданами, чтобы победить на выборах» 1 ноября.
В этой связи парламентарий обратился к русскоязычным гражданам Молдавии, заявив, что власти страны заинтересованы в неурегулированности приднестровского конфликта и используют ситуацию в своих целях.
По словам Попшоя, крупные инвесторы не придут в регион до тех пор, пока на ее территории находится российская армия. Оперативная группа российских войск дислоцирована в Приднестровье. Военнослужащие РФ участвуют в миротворческой операции и обеспечивают сохранность складов вооружения, оставшихся после вывода в 1990-х годах 14-й армии.
Напомним, после визита в 2019 году в Кишинев главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу стороны обсудили вопрос утилизации складов в Колбасном. Это решение приветствовали США и Европейский союз, гарантировав поддержку и участие в этом процессе. Ранее, в 2018 году, Генассамблея ООН поддержала подготовленную Молдавией резолюцию о «полном и незамедлительном выводе иностранных войск со своей территории». Официальные власти РМ давно заявляют, что присутствие иностранных военных, в том числе миротворцев, мешает объединению страны и предлагают их заменить гражданской миссией, под эгидой международных наблюдателей. В Тирасполе на это заявили, что без миротворцев России на берегах Днестра может снова повториться вооруженное противостояние, а вывод российских складов — это внутренние дела Приднестровья и РФ и Кишинев не должен иметь к этому никакого отношения.
ИА Newstes сообщало, что в конце июля должна состояться встреча лидеров Приднестровья и Молдавии. Додон планирует обсудить с Вадимом Красносельским проблему свободного передвижения граждан в Зоне безопасности и защиту прав человека.
Сегодня, 13 июля, состоялся телефонный разговор двух президентов.
Изначально функционировал 31 пост, после отмены в Приднестровье режима ЧП их число сократили вдвое, отмечает в свою очередь пресс-служба приднестровского лидера.