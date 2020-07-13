Молдавская оппозиция считает, что Додон отказывается от Приднестровья

Алексей Вольцев

Молдавская оппозиция считает, что власти Приднестровья используют ситуацию с пандемией коронавируса для того, чтобы укрепить свои границы новыми КПП. По мнению вице-председателя партии «Действие и солидарность» Михаила Попшоя, Тирасполь не ликвидирует дополнительные санитарно-эпидемиологические посты даже после того, как опасность распространения заболевания отступит.

Вместе с тем Попшой обвинил президента страны Игоря Додона в том, что тот не предпринимает никаких действий по реинтеграции страны, а только «манипулирует гражданами, чтобы победить на выборах» 1 ноября.

В этой связи парламентарий обратился к русскоязычным гражданам Молдавии, заявив, что власти страны заинтересованы в неурегулированности приднестровского конфликта и используют ситуацию в своих целях.

«Уважаемые сограждане, русскоязычные граждане Молдавии, вами манипулируют уже 30 лет. Вас пугают румынами как только подходит избирательная кампания. Других пугают русскими, и те, и другие живут в страхе и нищете. А те, кто вас пугает уже 30 лет, живут как у Христа за пазухой и делят наворованные на коррупционных схемах и контрабанде схемах. Это сотни миллионов долларов, которые пилят между собой руководители в Кишиневе и Тирасполе», — сказал политик.

По словам Попшоя, крупные инвесторы не придут в регион до тех пор, пока на ее территории находится российская армия. Оперативная группа российских войск дислоцирована в Приднестровье. Военнослужащие РФ участвуют в миротворческой операции и обеспечивают сохранность складов вооружения, оставшихся после вывода в 1990-х годах 14-й армии.

«Приднестровская администрация незаконно установила контрольные посты, они мешают свободному передвижению граждан. А Додон, гарант суверенитета, готов сдать территории Молдавии. Тот, кто говорит о себе как о великом защитнике суверенитета, молчит, потому что зависит от России и от Тирасполя, потому что там его избиратели», — заключил Михаил Попшой.

Напомним, после визита в 2019 году в Кишинев главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу стороны обсудили вопрос утилизации складов в Колбасном. Это решение приветствовали США и Европейский союз, гарантировав поддержку и участие в этом процессе. Ранее, в 2018 году, Генассамблея ООН поддержала подготовленную Молдавией резолюцию о «полном и незамедлительном выводе иностранных войск со своей территории». Официальные власти РМ давно заявляют, что присутствие иностранных военных, в том числе миротворцев, мешает объединению страны и предлагают их заменить гражданской миссией, под эгидой международных наблюдателей. В Тирасполе на это заявили, что без миротворцев России на берегах Днестра может снова повториться вооруженное противостояние, а вывод российских складов — это внутренние дела Приднестровья и РФ и Кишинев не должен иметь к этому никакого отношения.

ИА Newstes сообщало, что в конце июля должна состояться встреча лидеров Приднестровья и Молдавии. Додон планирует обсудить с Вадимом Красносельским проблему свободного передвижения граждан в Зоне безопасности и защиту прав человека.

Сегодня, 13 июля, состоялся телефонный разговор двух президентов.

«Со своей стороны я отметил принципиальную позицию Кишинева, которая заключается в необходимости продолжить реализацию мер по укреплению доверия и содержательного диалога, чтобы восстановить режим свободного передвижения жителей обоих берегов Днестра, который функционировал до введения карантинных мер, связанных с пандемией», — написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Изначально функционировал 31 пост, после отмены в Приднестровье режима ЧП их число сократили вдвое, отмечает в свою очередь пресс-служба приднестровского лидера.