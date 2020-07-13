На должность главы Татарстана претендуют пять кандидатов

Анастасия Иванова

Центральная избирательная комиссия Татарстана завершила приём документов от претендентов на должность главы республики, на которую выдвинуты пять представителей политических партий, сообщает региональный ЦИК.

"В Татарстане завершился прием документов для выдвижения на должность президента Республики Татарстан. Кандидаты выдвигались только политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено законодательством. На должность президента республики претендуют пять кандидатов", - говорится в сообщении.

Центризбирком напоминает, что в качестве кандидата от партии "Единая Россия" выдвинут действующий глава республики Рустам Минниханов. Региональное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло председателя совета регионального отделения Альмира Михеева. От регионального отделения партии "Коммунисты России" на должность главы республики претендует первый секретарь республиканского комитета Альфред Валиев. Региональная конференция ЛДПР выдвинула координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова. От регионального отделения "Партии Роста" документы подал председатель отделения Олег Коробченко.

"Прием документов для выдвижения кандидатов на должность президента Республики Татарстан официально завершился 12 июля. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики. После предоставления документов в Центральную избирательную комиссию Татарстана будет проведена проверка достоверности сведений, предоставленных кандидатами", - отметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

По решению парламента республики выборы главы Татарстана состоятся в единый день голосования 13 сентября.