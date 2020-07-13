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Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды

Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды
Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения каверкивания истории наших стран, недопущение искажения правды. Уверен, что если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

# Политика
По материалам: ria.ru

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