Песков рассказал о работе по недопущению искажения исторической правды

Алексей Вольцев

Работа по недопущению искажения исторической правды будет продолжена, президент России Владимир Путин всегда будет вставать на защиту этого, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Однозначно будет продолжение этой работы в плане недопущения каверкивания истории наших стран, недопущение искажения правды. Уверен, что если такие искажения будут продолжаться со стороны наших коллег к западу от нашей страны, то Путин каждый раз будет вставать на защиту исторической правды", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".