Песков рассказал о работе Путина во время кризисов

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я все время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", - напомнил Песков.

Песков отметил, что в ситуации с коронавирусом Путин всегда ориентировался на мнение ученых, врачей и специалистов.