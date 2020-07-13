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Песков рассказал о работе Путина во время кризисов

Песков рассказал о работе Путина во время кризисов
Президент РФ Владимир Путин становится глубоким специалистом во время каждого кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во время кризиса он всегда становится глубоким специалистом", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Я все время предлагаю вернуться в 2008 год, когда по мере того, как были на грани осыпания различные отрасли экономики, будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли", - напомнил Песков.


Песков отметил, что в ситуации с коронавирусом Путин всегда ориентировался на мнение ученых, врачей и специалистов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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