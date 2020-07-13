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Песков заявил, что Путина «коробит» от некоторых высказываний Зеленского

Песков заявил, что Путина «коробит» от некоторых высказываний Зеленского

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его шефа «внутренне коробят» некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне. Напомним, в январе, во время визита в Польшу, президент Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.


«Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Песков также прокомментировал ход урегулирования конфликта на Донбассе, отметив, что со стороны Киева якобы не делается «никаких шагов по выполнению минского комплекса мер».

Напомним, ранее спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений, однако предупредили, что такой шаг Киева может не понравиться гарантам мирного урегулирования конфликта на Донбассе — Германии и Франции.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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