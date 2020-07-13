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Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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