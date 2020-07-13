Рада приняла за основу проект закона, ужесточающего ответственность за пьяное вождение

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После страшного ДТП под Киевом, в котором погибла почти вся семья, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля приняла в первом чтении законопроект № 2695, ужесточающий наказание для водителей за пьяное вождение.

В документе предлагается разрешить арест на срок от 10 до 15 суток для причастных к аварии водителей, которые оставили место ДТП. Таких водителей предлагают наказывать 3400 гривен штрафа или лишением прав на срок до 6 месяцев (сейчас штраф 255 гривен или общественные работы на 40 часов), передает «РБК-Украина».

За повторную в течение года езду без ремня безопасности или мотошлема — арест на срок от 5 до 10 суток или лишение прав на срок от 3 до 10 суток.

За пьяное вождение в законе предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением прав на один год. Повторное в течение года нарушение повлечет 20 400 гривен штрафа с лишением прав на три года или административный арест на срок 10 суток. Если водитель в течение года совершит правонарушение в третий раз, ему грозит штраф 40 800 гривен с лишением прав на 10 лет или арест на 15 суток (тоже с лишением прав).

Употребление алкоголя или наркотических веществ после ДТП и до освидетельствования повлечет 20 400 гривен штрафа или арест на 15 суток с лишением прав до трех лет.

За ДТП, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, будут наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или арестом на срок до шести месяцев (лишение прав на 5 лет). Сейчас же за правонарушение грозит штраф в размере 3 400 до 8 500 гривен.

Такие же деяния в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предлагают наказывать лишением свободы на срок до 3 лет (лишение прав от трех до пяти лет).

В случае смерти пострадавшего виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав на срок от пяти до восьми лет). Если жертв несколько — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от пяти до десяти лет).

Наказание ужесточается, если водитель был в состоянии алкогольного опьянения — виновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

Документ в первом чтении поддержали 282 нардепа.

В сети по этому поводу появились справедливые комментарии.

Напомним, в Украине ранее предполагалось введение уголовной ответственности за вождение в пьяном виде, но позже в Раду был внесен другой законопроект. В результате президент Зеленский подписал документ, согласно которому наказание осталось административным.