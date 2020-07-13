Россия назвала недопустимой дальнейшую эскалацию между Ереваном и Баку
Министерство иностранных дел России распространило сегодня, 13 июля, заявление в связи с военной эскалацией на границе Армении и Азербайджана. Российское внешнеполитическое ведомство выражает серьёзную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля.
МИД РФ считает недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона.
Как сообщало ИА Newstes, в минувшее воскресенье на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило о четырёх погибших военных со своей стороны. Ереван указывает, что у него потерь нет.