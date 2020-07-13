Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » СМИ: Турция уплотнилась в Ливии тунисскими боевиками перед штурмом Сирта

СМИ: Турция уплотнилась в Ливии тунисскими боевиками перед штурмом Сирта

СМИ: Турция уплотнилась в Ливии тунисскими боевиками перед штурмом Сирта

По сообщениям саудовских СМИ, в течение последних нескольких дней Турцию перебросила в Ливию более тысячи наёмников из Туниса, которые влились в формированию Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, ведущие боевые действия против Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Ссылаясь на анонимного сотрудника службы безопасности в ливийской Мисурате, издания крупнейшей арабской монархии сообщают, что «тунисские экстремисты были доставлены на ливийских и турецких самолётах из сирийского Идлиба в Стамбул, а затем — в Мисурату».

Анкара превратила портовый город Мисурата на средиземноморском побережье Ливии в военный плацдарм и перевалочный пункт, через который на фронт в североафриканской стране перебрасываются боевики-наёмники и оружейные грузы.

Комментаторы связывают уплотнение Турцией рядов ПНС новыми «партиями» боевиков с активизацией наступления на город Сирт и расположенную к югу от него авиабазу «Джуфра», находящиеся под контролем войск Хафтара.

Как сообщало ИА Newstes, Анкара сделала основную ставку на «исламистскую пехоту» — тысячи переброшенных из Сирии после переподготовки в турецких лагерях наёмников — с учётом приобретённого ими боевого опыта. Однако, по некоторым данным, в частности базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), в последнее время в рядах протурецкого «пушечного мяса» в Ливии наметился разброд и определённый отток сил обратно в Сирию. Утверждается, что на северо-запад этой арабской республики, в регион Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия), вернулось не менее 5 250 боевиков из общего числа 15 300, первоначально размещённых в Ливии. При этом SOHR указывает, что примерно 300 сирийских детей-солдат, несовершеннолетних лиц, всё ещё сражаются на ливийском фронте. Большинство из них были завербованы в поддерживаемой Турцией сирийской «умеренной» группировке «Султан Мурад». Также утверждается о по меньшей мере 400 протурецких боевиках, погибших на ливийском фронте с начала этого года.

Турция и ПНС Ливии обсуждают возможность использования Анкарой двух военных баз в североафриканской стране. Об этом 15 июня агентству Reuters на условиях анонимности сообщил турецкий дипломатический источник. По его словам, главная цель Турции — обеспечить своё длительное военное присутствие в Северной Африке. Окончательное решение в отношении возможного турецкого использования военно-морской базы «Мисрата» и авиабазы «​​Аль-Ватия» (в 140 километрах к югу от Триполи) пока не принято. Между тем, отметил собеседник британского информагентства, правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ПНС Сараджа продолжают интенсивные консультации по данному вопросу. Указывается, что постоянное присутствие авиации и флота Турции в Ливии может усилить растущее влияние Анкары в регионе и «укрепить её претензии на морские ресурсы нефти и газа» в Восточном Средиземноморье.

Военные объекты в Ливии могут стать вторым местом зарубежного базирования турецкой армии на пространстве Большого Ближнего Востока после того, как Анкара в 2017 году получила возможность разместить войска в Катаре.

В конце ноября 2019 года Анкара и правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Попугай превзошел студентов Гарварда в игре в наперстки
Попугай превзошел студентов Гарварда в игре в наперстки
СМИ: Турция уплотнилась в Ливии тунисскими боевиками перед штурмом Сирта
СМИ: Турция уплотнилась в Ливии тунисскими боевиками перед штурмом
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом
Россиян предупредили о "волне жары" в ряде регионов
Россиян предупредили о "волне жары" в ряде регионов
Путин призвал расширить горизонт планирования нацпроектов
Путин призвал расширить горизонт планирования нацпроектов
Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой
Путин назвал главные задачи, стоящие перед экономикой
Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на "удаленке"
Эксперт рассказал, как посчитать дополнительные расходы на "удаленке"
Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном
Глава МИД Армении обсудил с главой ОДКБ конфликт с Азербайджаном
Названо число недовольных удаленной работой россиян
Названо число недовольных удаленной работой россиян
Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Топ на сегодня

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
Германия предложила ЕС ввести санкции против России
В Тульской области 22 вагона сошли с рельсов
В Тульской области 22 вагона сошли с рельсов
Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет
Песков надеется, что второй волны коронавируса в России не будет
В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово
В Евросоюзе поприветствовали возобновление диалога Сербии и Косово

Еще по теме

Американский генерал прибыл в Ливию на переговоры с противниками Хафтара
Жители Сирта поблагодарили военных за освобождение города от боевиков ПНС Ливии
Турецкие самолеты перебросили в Ливию очередную партию боевиков
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта