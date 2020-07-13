СМИ: Турция уплотнилась в Ливии тунисскими боевиками перед штурмом Сирта

Анастасия Иванова

По сообщениям саудовских СМИ, в течение последних нескольких дней Турцию перебросила в Ливию более тысячи наёмников из Туниса, которые влились в формированию Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, ведущие боевые действия против Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. Ссылаясь на анонимного сотрудника службы безопасности в ливийской Мисурате, издания крупнейшей арабской монархии сообщают, что «тунисские экстремисты были доставлены на ливийских и турецких самолётах из сирийского Идлиба в Стамбул, а затем — в Мисурату».

Анкара превратила портовый город Мисурата на средиземноморском побережье Ливии в военный плацдарм и перевалочный пункт, через который на фронт в североафриканской стране перебрасываются боевики-наёмники и оружейные грузы.

Комментаторы связывают уплотнение Турцией рядов ПНС новыми «партиями» боевиков с активизацией наступления на город Сирт и расположенную к югу от него авиабазу «Джуфра», находящиеся под контролем войск Хафтара.

Как сообщало ИА Newstes, Анкара сделала основную ставку на «исламистскую пехоту» — тысячи переброшенных из Сирии после переподготовки в турецких лагерях наёмников — с учётом приобретённого ими боевого опыта. Однако, по некоторым данным, в частности базирующейся в Лондоне неправительственной организации «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR), в последнее время в рядах протурецкого «пушечного мяса» в Ливии наметился разброд и определённый отток сил обратно в Сирию. Утверждается, что на северо-запад этой арабской республики, в регион Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия), вернулось не менее 5 250 боевиков из общего числа 15 300, первоначально размещённых в Ливии. При этом SOHR указывает, что примерно 300 сирийских детей-солдат, несовершеннолетних лиц, всё ещё сражаются на ливийском фронте. Большинство из них были завербованы в поддерживаемой Турцией сирийской «умеренной» группировке «Султан Мурад». Также утверждается о по меньшей мере 400 протурецких боевиках, погибших на ливийском фронте с начала этого года.

Турция и ПНС Ливии обсуждают возможность использования Анкарой двух военных баз в североафриканской стране. Об этом 15 июня агентству Reuters на условиях анонимности сообщил турецкий дипломатический источник. По его словам, главная цель Турции — обеспечить своё длительное военное присутствие в Северной Африке. Окончательное решение в отношении возможного турецкого использования военно-морской базы «Мисрата» и авиабазы «​​Аль-Ватия» (в 140 километрах к югу от Триполи) пока не принято. Между тем, отметил собеседник британского информагентства, правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ПНС Сараджа продолжают интенсивные консультации по данному вопросу. Указывается, что постоянное присутствие авиации и флота Турции в Ливии может усилить растущее влияние Анкары в регионе и «укрепить её претензии на морские ресурсы нефти и газа» в Восточном Средиземноморье.

Военные объекты в Ливии могут стать вторым местом зарубежного базирования турецкой армии на пространстве Большого Ближнего Востока после того, как Анкара в 2017 году получила возможность разместить войска в Катаре.

В конце ноября 2019 года Анкара и правительство в Триполи подписали соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого Турция оказывает мощную поддержку ПНС, включая оружейные поставки.