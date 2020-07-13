Уровень безнаказанности такой, что задержанных пытают на глазах их адвокатов, — доклад ООН о пытках в Крыму

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Российские оккупационные власти постоянно нарушают международные нормы в области прав человека в аннексированном Крыму. Сотрудники ФСБ РФ и другие силовики применяют пытки, чтобы заставлять людей давать показания. Заключенных и задержанных избивают, душат, пытают электрическим током.

Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщает в Facebook Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине.

В сообщении говорится, что никто из виновных так и не был привлечен к ответственности. Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления никаких обвинений.

В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким при произвольных арестах и содержании под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольский СИЗО или изоляторы временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

«Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов», — отмечается в сообщении миссии.

В докладе генсекретаря ООН по Крыму требуют от России привлечь виновных к ответственности и быстро и эффективно расследовать все заявления о пытках, жестоком обращении, произвольных арестах и задержаниях в аннексированном Крыму.

Напомним, в ЕС потребовали от России прекратить давление на крымских татар.