В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа

Алексей Вольцев

В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны. Памятник был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа.

«В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточённый бой с горцами», — было написано на памятнике.

Форт Святого Духа создавался как часть Черноморской береговой линии, защищавшей русские войска и селения лояльных России горцев от военных провокаций со стороны Турции и помогавшей тогда Стамбулу английской разведки. Идея создать форт Святого Духа принадлежит военному разведчику и исследователю Кавказа Федору Торнау — прототипу Жилина из повести Льва Толстого «Кавказский пленник». Провел отряд Торнау через черкесские селения черкесский князь Тембулат Карамурзин. Карамурзин много лет воевал против России, однако согласился служить русским в обмен на безопасность своей семьи, находившейся в ссылке в Астраханской губернии.

Памятник русским освоителям кавказского Черноморья не простоял и недели. Сначала администрация Сочи убрала со своего сайта сообщение об установке памятника. Затем рабочие из мэрии демонтировали сам памятник. Официальный комментарий мэрии: памятник является незаконной частной инициативой. Черкесские общественники утверждают другое: демонтаж памятника — уступка властей черкесам, для которых памятник является оскорблением национальных чувств черкесского народа.

Памятник был установлен по решению депутатов горсобрания Сочи, казаков, сочинских военных историков и православных священников, заявляют в Общественной палате Республики Абхазия (ОП РА).

«Если все эти институции до сих пор воспринимают горцев как враждебный элемент, это ставит под сомнение искренность наших современных взаимоотношений. Мы разделяем возмущение наших братьев, ибо абхазы тоже участвовали в Кавказской войне, и значительная часть абхазского народа тоже вынуждена была покинуть Родину», — говорится в заявлении ОП РА.

«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Россия первой признала независимость Абхазии, и мы глубоко благодарны ей за это, но такие односторонние действия, как установка подобных памятников, где горцы (в том числе и абхазы) подразумеваются как враждебная и чужая сила, не способствуют подлинному взаимопониманию, которое основывается на обоюдном уважении и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего», — заявляют в ОП РА.

Демонтировать памятник русским воинам потребовал глава сочинской национально-культурной автономии черкесов-шапсугов Маджид Чачух. Черкесский старейшина из Сочинского района Руслан Гвашев — ветеран войны в Абхазии, заявляет: памятник оскорбляет шапсугов еще и потому, что в Краснодарском крае до сих пор не создан Шапсугский автономный район. По словам Гвашева, о создании этого района в 1990-х годах черкесы попросили президента России Бориса Ельцина, Ельцин пошел навстречу черкесам. Ельцин, как говорит Гвашев, поддержал просьбу черкесов, чтобы на Кавказе не ставили памятников русским воинам — участникам Кавказской войны, а имеющиеся памятники и стелы были снесены.

«Еще в конце 1980-х годов в Махачкале под эгидой Академии наук СССР проходила историческая конференция, посвященная Кавказской войне. Участники конференции единодушно решили: со стороны Российской империи Кавказская война была колониальной и захватнической, а для народов Кавказа она была народно-освободительной. В резолюции конференции также говорилось о необходимости ликвидации всех символов, восхваляющих, увековечивающих деяния Российской империи в 19 веке на Кавказе, выраженные в названиях населённых пунктов, улиц, установленных в скверах и парках отдыха военных орудий 19 века и памятниках царским военачальникам», — заявляет Руслан Гвашев.

Итоги этой махачкалинской конференции в последующие годы сформировали политику властей южных регионов России по отношению к черкесам, заявляет Гвашев. По словам черкесского старейшины, большую помощь черкесам тогда оказал краснодарский историк казачества Владимир Громов, в 1990—2008 годах войсковой атаман Кубанского казачьего войска. На стороне черкесов в вопросе трактовки Кавказской войны тогда выступили историк Александр Ждановский — первый «демократический» председатель Совета народных депутатов Краснодарского края, губернатор Краснодарского края Николай Егоров, архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор (Кириченко).

После демонтажа памятника в Сочи черкесские общественники требуют снести на юге России все памятные знаки, связанные с покорением Кавказа Российской империей.

«Мы, равноправные представители народов России, считаем кампанию по насильственному установлению на Северном Кавказе и Юге России памятников военным преступникам не только примерами фальсификации российской истории, но и глумлением над исторической памятью коренных народов Северного Кавказа. Именно по указке свыше на Северном Кавказе появляются памятники Екатерине II, Александру Суворову, Алексею Ермолову, Григорию Зассу, Михаилу Лазареву, Александру II, казакам, „освоившим“ эти земли — ключевым персонажам, развязавшим беспрецедентно жестокую войну, поставившую древние народы Кавказа за грань уничтожения», — говорится в обращении черкесских общественников, опубликованном на сайте Кабардино-Балкарского правозащитного центра (КБПЦ).

Эти общественники противопоставляют «демократическую» политику Ельцина на Кавказе «неоколониалистским» мерам нынешнего российского президента.

«Не верится, что администрация и общественность Сочи самостоятельно, без указания свыше решили отступиться от примирительного понимания тех событий, обозначенных в свое время президентом РФ Б. Ельциным, как пример справедливой освободительной „мужественной борьбы народов Кавказа не только за выживание на своей родной земле, но и за сохранение самобытной культуры, лучших черт национального характера“. Если в обращении Б. Ельцина содержится ясное понимание того, что в гибели, в том числе русских солдат, повинен царизм, то эти позорные сооружения наглядно демонстрируют истинных виновников трагедии. Они являются живым оправданием 100-летней войны и ее колониальной политики нынешним федеральным центром, а также перекладыванием ответственности на современных коренных жителей региона», — говорится в обращении черкесов, адресованном президенту России Владимиру Путину.