В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны. Памятник был установлен 30 июня в месте впадения реки Мзымта в Черное море — там, где в 1837 году русские войска заложили форт Святого Духа.
Форт Святого Духа создавался как часть Черноморской береговой линии, защищавшей русские войска и селения лояльных России горцев от военных провокаций со стороны Турции и помогавшей тогда Стамбулу английской разведки. Идея создать форт Святого Духа принадлежит военному разведчику и исследователю Кавказа Федору Торнау — прототипу Жилина из повести Льва Толстого «Кавказский пленник». Провел отряд Торнау через черкесские селения черкесский князь Тембулат Карамурзин. Карамурзин много лет воевал против России, однако согласился служить русским в обмен на безопасность своей семьи, находившейся в ссылке в Астраханской губернии.
Памятник русским освоителям кавказского Черноморья не простоял и недели. Сначала администрация Сочи убрала со своего сайта сообщение об установке памятника. Затем рабочие из мэрии демонтировали сам памятник. Официальный комментарий мэрии: памятник является незаконной частной инициативой. Черкесские общественники утверждают другое: демонтаж памятника — уступка властей черкесам, для которых памятник является оскорблением национальных чувств черкесского народа.
Памятник был установлен по решению депутатов горсобрания Сочи, казаков, сочинских военных историков и православных священников, заявляют в Общественной палате Республики Абхазия (ОП РА).
«Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Россия первой признала независимость Абхазии, и мы глубоко благодарны ей за это, но такие односторонние действия, как установка подобных памятников, где горцы (в том числе и абхазы) подразумеваются как враждебная и чужая сила, не способствуют подлинному взаимопониманию, которое основывается на обоюдном уважении и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего», — заявляют в ОП РА.
Демонтировать памятник русским воинам потребовал глава сочинской национально-культурной автономии черкесов-шапсугов Маджид Чачух. Черкесский старейшина из Сочинского района Руслан Гвашев — ветеран войны в Абхазии, заявляет: памятник оскорбляет шапсугов еще и потому, что в Краснодарском крае до сих пор не создан Шапсугский автономный район. По словам Гвашева, о создании этого района в 1990-х годах черкесы попросили президента России Бориса Ельцина, Ельцин пошел навстречу черкесам. Ельцин, как говорит Гвашев, поддержал просьбу черкесов, чтобы на Кавказе не ставили памятников русским воинам — участникам Кавказской войны, а имеющиеся памятники и стелы были снесены.
Итоги этой махачкалинской конференции в последующие годы сформировали политику властей южных регионов России по отношению к черкесам, заявляет Гвашев. По словам черкесского старейшины, большую помощь черкесам тогда оказал краснодарский историк казачества Владимир Громов, в 1990—2008 годах войсковой атаман Кубанского казачьего войска. На стороне черкесов в вопросе трактовки Кавказской войны тогда выступили историк Александр Ждановский — первый «демократический» председатель Совета народных депутатов Краснодарского края, губернатор Краснодарского края Николай Егоров, архиепископ Краснодарский и Кубанский Исидор (Кириченко).
После демонтажа памятника в Сочи черкесские общественники требуют снести на юге России все памятные знаки, связанные с покорением Кавказа Российской империей.
Эти общественники противопоставляют «демократическую» политику Ельцина на Кавказе «неоколониалистским» мерам нынешнего российского президента.