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В Харькове произошла стычка радикалов «Нацкорпуса» со сторонниками Шария

В Харькове произошла стычка радикалов «Нацкорпуса» со сторонниками Шария

В украинском Харькове произошло столкновение сторонников «Партии Шария» с радикалами из «Национального корпуса». В результате двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции по Харьковской области, конфликт между двумя группами людей произошел в Шевченковском районе на улице Аральской. Сообщение поступило в райотдел полиции 12 июля в 15.52 (совпадает с мск).

На место происшествия выехала следственно-оперативная бригада и руководители отдела полиции. Там полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин 22 и 32 лет. С телесными повреждениями последних доставили в больницу.

Между тем местные СМИ сообщают о трех пострадавших . У одного из них — ожог глаз, у двух других — повреждения от травматического оружия.

Шевченковский отдел полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.

Между тем, «Нацкорпус» опубликовал короткий ролик, на котором видно как радикалы красят забор дома. Стычка произошла у дома семьи бывшего нардепа от «Партии регионов» Владимира Кацубы (националисты считают его спонсором «Партии Шария»).


«Мы пришли к представителям пророссийской „Партии Шария“, в их логово, где они сейчас здесь, в зеленке, мужчины убежали, а женщины остались…», — говорит на видео лидер харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константин Немичев.

Участники акции нарисовали на воротах петуха, которого подписали «Шарий», на заборе изобразили российский флаг, написали «Кацуба + Шарий = Россия» и зажгли файеры.

Как сообщало ИА Newstes, на Украине участились случаи нападений радикалов на сторонников партии Анатолия Шария, а сам он заявил, что офис президента Владимира Зеленского уже разработал операцию по его ликвидации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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