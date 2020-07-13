В Харькове произошла стычка радикалов «Нацкорпуса» со сторонниками Шария
В украинском Харькове произошло столкновение сторонников «Партии Шария» с радикалами из «Национального корпуса». В результате двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба управления Нацполиции по Харьковской области, конфликт между двумя группами людей произошел в Шевченковском районе на улице Аральской. Сообщение поступило в райотдел полиции 12 июля в 15.52 (совпадает с мск).
На место происшествия выехала следственно-оперативная бригада и руководители отдела полиции. Там полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин 22 и 32 лет. С телесными повреждениями последних доставили в больницу.
Между тем местные СМИ сообщают о трех пострадавших . У одного из них — ожог глаз, у двух других — повреждения от травматического оружия.
Шевченковский отдел полиции открыл уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства конфликта и личности злоумышленников устанавливаются.
Между тем, «Нацкорпус» опубликовал короткий ролик, на котором видно как радикалы красят забор дома. Стычка произошла у дома семьи бывшего нардепа от «Партии регионов» Владимира Кацубы (националисты считают его спонсором «Партии Шария»).
Участники акции нарисовали на воротах петуха, которого подписали «Шарий», на заборе изобразили российский флаг, написали «Кацуба + Шарий = Россия» и зажгли файеры.
Как сообщало ИА Newstes, на Украине участились случаи нападений радикалов на сторонников партии Анатолия Шария, а сам он заявил, что офис президента Владимира Зеленского уже разработал операцию по его ликвидации.