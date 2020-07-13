В разгар сезона цена бензина в Крыму бьет рекорды

Анастасия Иванова

В разгар курортного сезона в Крыму взлетели цены на бензин и полуостров стал для автолюбителей самым затратным в стране. Власти Крыма заявили, что ситуация связана с рекордными ценами на бирже. Эксперты полагают, что все дело в «жлобстве».

Крымчане и гости полуострова возмущены ценами на бензин. Так, например, на АЗС одной из крупнейших сетей полуострова «ТЭС» АИ-95 продают по 52,9 рубля за литр. В то же время в Сочи «Роснефть» предлагает бензин на 11% дешевле — по 47,65 рубля.

Автолюбители на полуострове настолько возмущены, что обращаются уже к главе Крыма Сергею Аксенову через его страницы в соцсетях. «Уважаемый Сергей Валерьевич, как так получается? Грузовые поезда пошли по Крымскому мосту, а цены на топливо только расти начали??? Сегодня 11.07 в Симферополе за простой 95-й бензин нужно выложить почти 53 рубля за литр!!! Примите, пожалуйста, меры!!!», — написал один из крымских автолюбителей.

В Минтопэнерго Крыма агентству РИА Новости пояснили, что значительный рост цен на бензин и дизтопливо в Крыму в последние месяцы неразрывно связан с подорожанием топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. «Снижение розничных цен примерно на 1 рубль за литр можно ожидать после запуска стабильного грузового движения по железнодорожной части Крымского моста, так как около 90% топлива поступает в Крым именно железнодорожным транспортом», — сообщили в крымском министерстве информационному агентству.

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин тем временем считает, что собственники АЗС просто хотят хорошо заработать на курортном сезоне. «Чтобы поставить раз и навсегда точку в нашем топливном крымском жлобстве, развеять мифы о том, как нас дурят, вернемся к цифрам и выясним, во сколько обходится стоимость литра АИ-95 в Крыму . Много раз мы слышали о каких-то ценах на бирже, да речь идет именно о Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, там идут торги на приобретение топлива», — написал Анатолий Цуркин в Facebook. Эксперт подсчитал, во сколько крымским АЗС обходится бензин. По его данным, при нынешних ценах на бирже с доставкой в Крым собственники АЗС несут затраты на каждом литре Аи-95 в 45,76 рубля. «Думаю, „навар“ вы сами подсчитаете», — заключил бывший министр транспорта полуострова, добавив, что средняя маржинальность по российским АЗС составляет сейчас 2−3%.

По данным «Руспетрол», с начала июня цена на АИ-95 в Крыму выросла более чем на четыре рубля за литр — с 48,1 рубля до 52,28 рубля. И еще в начале лета Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение крупной сети АЗС «ТЭС». «Руководитель «ТЭС» публично выразил намерение увеличить цены на все виды топлива на принадлежащей ему сети АЗС. Такое поведение недопустимо и может нарушать антимонопольное законодательство. ФАС России предостерегает президента ООО «Фирма «ТЭС» от совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции. В статье, опубликованной на сайте информационного портала «Крым 24», он сообщил о намерении поднять цены на все виды нефтепродуктов на сети АЗС на 10−15%. Кроме того было заявлено, что похожая ситуация наблюдается не только в Крыму, но и в Краснодарском крае», — говорилось в сообщении антимонопольного ведомства.

Специфика полуострова состоит в том, что из-за санкционного режима в Крыму не представлены сети АЗС вертикально интегрированных компаний и там работают только независимые станции.

Во время подготовки материала в «ТЭС» не ответили на запрос ИА Newstes .

Напомним, что Минэнерго предписало нефтяным компаниям в возможно короткий срок увеличить реализацию бензинов и дизельного топлива на бирже — не менее чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года. Ранее Независимый топливный союз (НТС) предлагал Минэнерго отказаться от демпферных отчислений, которые нефтяники выплачивают государству из прибыли, если оптовые цены на топливо в России выше средней экспортной цены. Однако в правительстве наотрез отказались это делать, так как при низкой цене нефти демпфер помогает государству финансировать расходы бюджета, хотя и влияет сейчас на стоимость бензина.