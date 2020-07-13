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В Украине запустят массовые курсы по изучению украинского языка – омбудсмен

В Украине запустят массовые курсы по изучению украинского языка – омбудсмен

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В соответствии с планами по реализации положений вступившего в силу год назад Закона о языке в Украине намерены создать курсы по изучению украинского языка за счет средств из госбюджета.


Такими планами с Радио Свобода поделился Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

«Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления», — отметил омбудсмен.

Кроме того, в Офисе уполномоченного планируют заняться детализацией принятого год назад закона.

«Закон о языке, наверное, требует соответствующей детализации в части тех изменений, которые, возможно, нас ожидают. Я прекрасно понимаю, что, например, надо будет уделять особое внимание языку обучения, качеству обучения, повышению квалификации, обеспечению компетентности педагогических работников», — заявил Кремень.

Напомним, что Закон о языке Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Им также предусмотрена ответственность должностных лиц за незнания языка. При этом закон не ограничивает личного общения всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что народные избранники планируют принять закон о языках нацменьшинств и коренных народов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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